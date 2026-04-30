Lietuvos bankas: NPD didinimas valstybei būtų brangus

„Viešiesiems finansams NPD didinimas be kitų išlaidų mažinimo ar peržiūros būtų labai brangus dalykas. Turint galvoje, kad reikia finansuoti su gynyba susijusias (išlaidas – BNS), nacionalinio saugumo klausimus“, – Trišalės tarybos posėdyje ketvirtadienį sakė Lietuvos banko ekonomistė Saulė Skripkauskienė.
Taip ji kalbėjo verslo atstovų paprašyta įvertinti, kokios yra valstybės finansinės galimybės nuo kitų metų padidinti NPD: „Vienašališkai atsakyti nėra galima.“
Nuo kitų metų nuosaikiau didinti MMA (ne daugiau kaip 6–7 proc.) ir kartu kelti NPD siūlo Lietuvos verslo konfederacija.
Jos direktorė Ineta Rizgelė bei Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Sigitas Gailiūnas pabrėžė, kad verslo galimybės sparčiai didinti minimalų atlygį yra ribotos, o mažiausiai uždirbantiems panašias pajamas galima užtikrinti nuosakiau keliant MMA, tačiau kartu padidinus ir NPD.
„Jei turime didesnę ambiciją kelti mažiausiai uždirbančių asmenų pajamas, turime kalbėti apie NPD didinimą“, – Trišalės tarybos posėdyje sakė I. Rizgelė.
„Jokiu būdu negalima sakyti, kad tai yra diskusijų klausimas, kadangi tai yra skaičiai tiesiogiai susiję vienas su kitu. Jei NPD didėja, tuomet keičiasi ir MMA. Manau, kad Lietuvos bankas turėtų vertinti ir NPD santykį keičiantis MMA. Tokiu atveju MMA galėtų būti mažesnis“, – kalbėjo S. Gailiūnas.
Finansų viceministras Darius Sadeckas prieš tarybos posėdį ketvirtadienį žurnalistams teigė, kad svarstant NPD kėlimą reikia įvertinti prioritetinius valstybės poreikius, nes padidinus NPD ji surinktų mažiau pajamų.
Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Aušra Putk ketvirtadienį teigė, kad šiuo metu diskusijų dėl NPD didinimo nėra.
Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius šią savaitę dar kartą paragino Vyriausybę kartu su 2027 metų biudžetu teikti pasiūlymą dėl NPD didinimo kitais metais.
Anot V. Augustinavičiaus, NPD yra nekeltas nuo 2024 metų ir nėra priimtina, jog dėl to nevyksta jokia diskusija.
Pasak I. Rizgelės, praėjusiais metais darbdavių ir darbuotojų atstovai buvo arti susitarimo dėl NPD didinimo.
MMA nuo šių metų padidinta 11 proc. (115 eurų) iki 1153 eurų (iki mokesčių) – tai sudaro 47,5 proc. vidutinio darbo užmokesčio.
