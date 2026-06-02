Lietuvos banko vadovas: mokesčių sistemą reikia efektyvinti, naikinti įvairias lengvatas

„Kam galėtume skirti didesnį dėmesį – mokesčių sistemos efektyvumui, apmokestinimui, mokesčių administravimo didinimui. Tai yra viena ta nišų“, – antradienį spaudos konferencijoje sakė Gediminas Šimkus.
„Mokesčių sistemos tolygumui, homogeniškumui, įvairių neefektyvumų, įvairių lengvatų mažinimui. Tam tikri pokyčiai yra atsiradę, bet (...) vis tiek yra išlikę pakankamai daug tų nišų (mokesčių sistemoje – BNS)“, – pabrėžė jis.
Pasak G. Šimkaus, pirmiausia reikėtų pašalinti, pavyzdžiui, netolygų juridinių asmenų mokesčių reguliavimą.
„Matėme, kad pradėjo augti mažųjų bendrijų skaičiai, tai natūrali verslo paieška, kaip optimizuoti valstybei sumokamus mokesčius. Bet darant tą pačią veiklą tik pakeičiant veiklos formą galima susimažinti mokestinę naštą, kas nėra teisinga. Tokias įvairias mokesčių spragas būtina pirmiausia sutvarkyti“, – teigė G. Šimkus.
Kaip rašė BNS, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas antradienį pabrėžė, kad bet kokios diskusijos apie naujus mokesčių pakeitimus neišnagrinėjus tik šiemet įsigaliojusios reformos efekto yra tik teorinės, jas svarstyti per anksti.
Centrinio banko vadovas savo ruožtu aiškino, kad būsimi sprendimai dėl mokesčių priklausys nuo „politinio įmanomumo“.
„Svarbiausia yra suformuota užduotis, jos aiškumas ir terminas, per kurį reikia tą darbą padaryti. Tada sutelkus jėgas, suglaudus pečius, manau, tikrai galima padaryti daugybę dalykų, (...) čia yra labiau politinės valios klausimas“, – kalbėjo G. Šimkus, paklaustas, kada galėtų būti įgyvendintos jo įvardijamos mokesčių sistemos efektyvinimo priemonės.
K. Vaitiekūnas praėjusią savaitę sakė, jog smarkiai augant valstybės išlaidoms tvarias jos pajamas būtų galima didinti keliant turto mokesčius, tačiau tam reikia papildomos išsamios analizės.
Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius antradienį Žinių radijui taip pat sakė, kad diskutuoti apie mokesčių pokyčius dar anksti, nes pirmiausia reikia įvertinti pernai priimtų mokestinių pakeitimų efektą.
Premjerė I. Ruginienė praėjusią savaitę aiškino, kad apie mokesčių didinimą kol kas nediskutuojama.
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