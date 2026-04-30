Lietuvos BVP per metus augo 2,5 proc., per ketvirtį – smuko 0,4 proc.

Nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos metinis augimas siekė 2,1 procento.
Tuo metu pirmąjį ketvirtį, palyginti su paskutiniu 2025-ųjų ketvirčiu, šalies ekonomika smuko 0,4 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Pasak agentūros, vertinant gamybos metodu pirmąjį ketvirtį didžiausios neigiamos įtakos BVP pokyčiui turėjo statybos, mažmeninės ir didmeninės prekybos, transporto ir saugojimo įmonių rezultatai.
Kaip rašė BNS, penkių Lietuvoje veikiančių bankų analitikai prognozavo, kad metinis šalies BVP sausį-kovą augo 2,8–3,6 proc., tuo metu ketvirčio prognozės svyravo apie nulį.
2025 metais, palyginti su 2024 metais, Lietuvos BVP augo 2,9 proc. iki 84,1 mlrd. eurų (to meto kainomis), o vien paskutinį metų ketvirtį, palyginti su tuo pat laiku 2024 metais, ūkis augo 3,1 proc. ir siekė 22,3 mlrd. eurų, o palyginti su trečiuoju ketvirčiu – 1,7 proc.
Naujausi komentarai