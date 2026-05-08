Lietuvos eksportas išgyvena ne pačius geriausius laikus?

Lietuviškos kilmės prekių eksportas siekė 6,2 mlrd. eurų ir buvo 4,8 proc. mažesnis nei prieš metus (3,1 proc.), o prekybos deficitas siekė 1,3 mlrd. eurų, skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs mineralinio kuro, alyvų ir jų distiliavimo produktų (6,9 proc.), javų (35,2 proc.), įvairių chemijos produktų (23,9 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė kritęs mineralinio kuro, alyvų ir jų distiliavimo produktų (13,3 proc.), gaminių iš geležies arba iš plieno (25,2 proc.), elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (4,6 proc.) importas.
Per tris mėnesius daugiausia eksportuota į Latviją (12,4 proc.), Lenkiją (12,1 proc.), Vokietiją (9,5 proc.), o importuota iš Lenkijos (14 proc.), Vokietijos (13,1 proc.), Latvijos (8,8 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (12 proc.), Vokietiją (10,5 proc.), Nyderlandus (8,2 proc.), Latviją (7 proc.).
Daugiausia eksportuota mineralinių produktų (14,6 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (14 proc.), chemijos pramonės produkcijos (12,1 proc.). Daugiausia importuota – mineralinių produktų (18,3 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (18,2 proc.), chemijos pramonės produkcijos (12,6 proc.).
Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (17,3 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (10,8 proc.), paruoštų maisto produktų, gėrimų, tabako ir perdirbtų jo pakaitalų (10,7 proc.), baldų, apšvietimo įrangos, surenkamųjų statinių (10,4 proc.).
Vien kovą prekių eksportuota už 3,35 mlrd. eurų – 2,7 proc. daugiau nei pernai kovą ir 16,4 proc. daugiau nei vasarį (be mineralinių produktų – atitinkamai 4,3 proc. ir 14,4 proc. daugiau). Importuota už 3,9 mlrd. eurų – 2,5 proc. mažiau nei prieš metus ir 15,5 proc. daugiau nei prieš mėnesį (2,1 proc. ir 24,2 proc. daugiau).
Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 2,2 mlrd. eurų – 0,9 proc. mažiau nei prieš metus ir 14,3 proc. daugiau nei prieš mėnesį (be mineralinių produktų – atitinkamai 0,7 proc. mažiau ir 11 proc. daugiau). Prekybos deficitas siekė 548,3 mln. eurų.
