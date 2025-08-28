Lietuvos kariuomenė dėl braziliškų lėktuvų pirkimo: norėjome atnaujinti parką

Taip kariuomenė BNS komentavo ketvirtadienį po to, kai Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas demokratas Giedrimas Jeglinskas ir jo pavaduotojas opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) dėl lėktuvų įsigijimo.
„Lietuvos kariuomenė jau kurį laiką buvo išsakiusi poreikį atnaujinti transporto aviacijos parką. (...) Techniniu požiūriu Lietuvos kariuomenė palankiai vertina „Embraer C-390 Millennium“ orlaivius“, – rašoma ketvirtadienį BNS perduotame kariuomenės komentare.
„Spartan“ sensta
Pasak jos, šiuo metu naudojami orlaiviai „Spartan“ sensta, o jų eksploatacijos galimybės išseks kitame dešimtmetyje.
Teigiama, kad šie lėktuvai nuo 2030 metų nebegalės skraidyti Europos Sąjungos oro erdvėje, o 2036–2039 metais jų naudojimas turės būti visiškai nutrauktas.
„Todėl būtina laiku priimti sprendimus, kad būtų išvengta oro pajėgumų spragos“, – teigia kariuomenė.
Ji taip pat akcentuoja, jog NATO lygmeniu šiuo metu labiausiai trūksta būtent taktinių transporto orlaivių, todėl Lietuvos sprendimas įsigyti naują techniką tiesiogiai prisideda prie bendrų Aljanso pajėgumų stiprinimo.
Ketvirtadienį išplatintame G. Jeglinsko ir L. Kasčiūno kreipimesi į STT nurodoma, jog pagal anksčiau patvirtintą planą, turėjo būti modernizuoti šiuo metu turimi orlaiviai „Spartan“, o ne įsigyjami nauji.
Transporto orlaiviai „C-27J Spartan“ Karinėse oro pajėgose eksploatuojami nuo 2006 metų.
Pasak kariuomenės, jų modernizacija būtų tik trumpalaikis sprendimas, nesprendžiantis esminio poreikio užtikrinti ilgalaikį ir visaverčius pajėgumus suteikiantį transporto aviacijos vystymą.
Teigiama, jog nemaža dalis šiems orlaiviams reikalingų prietaisų jau nebegaminami, kita dalis prietaisų ribotai gaminami ir palaikomi, bet artimiausioje ateityje ir jie bus nebegaminami.
„C-27J Spartan“ modernizavimas nebuvo laikytinas tinkama alternatyva, kadangi toks sprendimas pareikalautų itin didelių finansinių išteklių ir užtikrintų tik laikiną šių orlaivių tarnybos pratęsimą“, – nurodoma atsakyme.
Taip pat, anot kariuomenes, net atlikus atnaujinimus, „Spartan“ techninės galimybės išliktų ribotos, jie nebūtų pajėgūs vykdyti užduočių, kurios yra būtinos šiuolaikinėms NATO gynybos reikmėms.
Ministrė nesupranta
Tuo metu krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė BNS anksčiau sakė nesuprantanti NSGK narių kreipimosi ir pabrėžia, kad karinių orlaivių parko atnaujinimo poreikis jai buvo išsakytas vos pradėjus kadenciją.
Apie tai, jog Lietuva ketina įsigyti tris „Embraer C-390 Millenium“, viešai pranešta birželio viduryje po Valstybės gynimo tarybos posėdžio.
Kariuomenės teigimu, šie orlaiviai pasižymi 23 tonų krovinių talpa, 870 km/val. greičiu ir daugiau nei 7 tūkst. kilometrų veikimo nuotoliu, taip pat lėktuvai gali atlikti transporto, medicininės evakuacijos, paieškos ir gelbėjimo, gaisrų gesinimo, žvalgybos bei kuro papildymo ore užduotis.
„Svarbus privalumas yra ir jų eksploatacijos ekonomija: priežiūros kaštai mažesni, nes daug komponentų prieinami civilinėje rinkoje, o priežiūros ciklai artimi civilinei aviacijai“, – rašoma atsakyme.
G. Jeglinskas ir L. Kasčiūnas jau anksčiau kritikavo braziliškų orlaivių įsigijimą. Anot jų, šis pirkimas gali kainuoti iki 800 mln. eurų.
Parlamentarų teigimu, planuojami įsigyti orlaiviai turi reaktyvinius variklius, nors „dauguma kitų rinkoje esančių karinių transporto lėktuvų naudoja propelerinius variklius“, todėl būtina patikrinti, ar reaktyvinio variklio reikalavimas nebuvo nustatytas kaip išankstinė pirkimo sąlyga, pritaikyta vienam gamintojui.
Pasak kariuomenės, operacinių reikalavimų dokumente nebuvo numatyti reikalavimai variklio tipui.
