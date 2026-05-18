Mačiulis: Lietuva išgyvena aukso amžių

„Dabar nėra jokios krizės ir jokių užuominų, (kad ji bus – ELTA) – žiūrint ir į pramonės duomenis, ir į vartojimo duomenis. Pirmą ketvirtį pramonės augimas dar paspartėjo, eksporto užsakymai viršijo ilgalaikius istorinius rodiklius, tad kol kas nėra jokių trūkumų. (...) Man atrodo, kad pagal daugelį rodiklių dabar yra aukso amžius Lietuvai, matuojant bet kokiais rodikliais – ar klasikiniu bendru vidaus produktu vienam gyventojui, ar pagal eksporto apimtis, atlyginimo augimą, užimtumą“, – pirmadienį „Žinių radijui“ kalbėjo N. Mačiulis.
„Aišku, (problemos – ELTA) gali pasimatyti rudenį, nes Irano klausimas nėra išspręstas ir Donaldas Trumpas, kad ir kaip greitai norėtų užbaigti karinį konfliktą, jis neturi tam reikalingų svertų“, – teigė „Swedbank“ ekonomistas.
Nepaisant, to, ekspertas tikino, jog pasaulinė energijos situacija šiuo metu yra nepalyginamai geresnė nei ta, kuri susidarė 2022 m. po Rusijos karinės invazijos į Ukrainą ir koronaviruso pandemijos.
„Tiesa, jei palygintume dabartinę energijos krizę su 2022 m. – čia nieko nevyksta, nes nafta yra pigesnė, dujos yra penkis kartus pigesnės, elektra visiškai nepabrango, o grūdai dabar yra perpus pigesni nei buvo 2022 m. Taip pat ir su daugeliu kitų maisto žaliavų. Nėra jokių didelių šaltinių, kurie galėtų sukelti tokią infliaciją, kokią matėme tada“, – aiškino N. Mačiulis.
„Tačiau čia kalbu apie dabartinį laikotarpį. Jei Hormuzo sąsiauris lieka dar du mėnesius uždarytas, išnaudojame visus kuro rezervus, tada tikrai lauktų didesnis šokas“, – pabrėžė ekonomistas.
ELTA primena, kad karinis konfliktas Irane prasidėjo vasario 28 d. JAV ir Izraelio oro smūgiais.
Reaguodama į tai, Islamo Respublikos kariuomenė faktiškai užblokavo Hormuzo sąsiaurį, per kurį paprastai praplaukdavo apie penktadalį pasaulio naftos ir dujų krovinių, o tai sukėlė energijos kainų šuolį visame pasaulyje.
Nors po pirmojo derybų raundo tarp JAV ir Irano sąsiauris buvo atblokuotas, eismas Hormuzo sąsiauryje vėl sustojo – dabar jį blokuoja tiek Teheranas, tiek Vašingtonas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą kritikavo Europos valstybes dėl neva nepakankamo jų įsitraukimo padedant Jungtinėms Valstijoms konflikte su Iranu, tačiau Lietuva bei kitos Bendrijos narės ketina siųsti savo karius į saugumo misiją Hormuzo sąsiauriui atblokuoti.
(be temos)
(be temos)
(be temos)