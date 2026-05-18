Ministerija siūlys neapmokestinti šių gyventojų pajamų

Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo GPM neapmokestinti fizinių asmenų pajamų iš parduotų ankstyvos stadijos startuolių akcijų – tikimasi, jog tai padės inovacijas kuriančioms jaunoms įmonėms pritraukti lėšų, kurių pradiniuose veiklos etapuose dažnai trūksta.
Viceministro Pauliaus Petrausko teigimu, ši idėja ilgesniu laikotarpiu paskatintų investicijas į Lietuvos startuolius ir technologinį verslą.
„Siūloma taikyti GPM lengvatą gyventojams, investuojantiems į ankstyvos stadijos startuolius – pajamos, gautos pardavus kvalifikuotų startuolių akcijas, nebūtų apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu. Tokia priemonė skatintų daugiau privataus kapitalo nukreipti į inovatyvų verslą ir padėtų spręsti ankstyvos stadijos finansavimo trūkumą“, – komentare BNS teigė P. Petrauskas.
Ministerija viliasi, jog tokiu būdu gyventojai aktyviau investuos į startuolius bei taip palengvins jų prieigą prie kapitalo. Anot P. Petrausko, Lietuvoje verslui skolintis yra maždaug penktadaliu brangiau nei vidutiniškai Europos Sąjungoje.
Taip pat tikimasi sustiprinti aukštos pridėtinės vertės ekonomiką.
Ministerijos duomenimis, užsienyje į tokius startuolius be mokestinių paskatų nebūtų investuota apie 30–50 proc. į jas investuotų lėšų: „Todėl lengvata kurtų papildomas investicijas, o ne vien mažintų esamų pajamų apmokestinimą.“
Ministras Edvinas Grikšas pirmadienį sakė, kad siūlymas bus teikiamas Vyriausybei, o šiai pritarus teikiamas Seimui dar šioje parlamento sesijoje. Anot jo, gali būti prašoma jį svarstyti skubos tvarka.
„Iššūkių ekonomikos konkurencingumui yra. Skubos tvarka (reikalinga – BNS), nes ekonomika yra ta sritis, kur (per mažas – BNS) greitis kainuoja ir labai daug“, – žurnalistams teigė E. Grikšas.
Be to, anot ministro, šiai GPM lengvatai pritarimą yra išsakęs ir finansų ministras.
Naujoji Inovacijų agentūros vadovė Monika Paulė pirmadienį kalbėjo, kad Lietuvoje vystosi daug potencialo turinčių inovatyvių verslų, valstybė ketina palaikyti jų plėtrą.
