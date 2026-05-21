Ministras pranešė, kur bus pervesti šio fondo nepanaudoti 36 mln. eurų

„Tikrai ieškosime ir rasime būdų, kaip tuos pinigus panaudoti, jeigu ne šiandien, nes 2026 metų biudžetas jau yra patvirtintas toks, koks yra, bet tuos pinigus panaudoti vėlesniais laikotarpiais“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė Kristupas Vaitiekūnas.
„Milžiniškas iššūkis, kai yra tokios didelės lėšos, taip staigiai jos padidėja (gynybos finansavimas – BNS), jas panaudoti ir efektyviai“, – pridūrė jis.
Ministro teigimu, Lietuvoje ir kitose šalyse buvo „staigus ir greitas“ gynybos biudžeto augimas, todėl normalu, kad dalis lėšų nebuvo panaudota: „Tai nieko nuostabaus.“
„Gamintojai ne visada spėja taip plėsti savo pajėgumus, ypač jeigu kalbama apie sunkesnę techniką“, – teigė K. Vaitiekūnas.
Valstybės kontrolei teigiant, kad fondo veikimo modelis yra nelankstus, ministras sako, jog būtų galima jam suteikti lankstumo.
„Lankstumą galima pasiekti, jeigu yra pasitikėjimas. Kadangi tarp mūsų yra tikrai pačio aukščiausio lygmens pasitikėjimas, tai manau, kad daugiau lankstumo galime tam suteikti. Jeigu tiktai tai įmanoma padaryti, tai tikrai padarysime“, – sakė K. Vaitiekūnas.
Pasak jo, minčių naikinti Valstybės gynybos fondą nėra.
Kaip rašė BNS, Valstybės kontrolė nustatė, kad Valstybės gynybos fonde, kuris skirtas finansuoti skubius valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektus, 2025 metų pabaigoje liko nepanaudota 36 mln. eurų.
Anot jos, tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus – nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku.
Pasak kontrolės, daliai institucijų metų pabaigoje trūko pinigų projektams ir teko keisti programų sąmatas, kai kuriais atvejais – skolintis projektams tęsti, o fondo pinigų negalima automatiškai naudoti tęstiniams projektams kitais metais.
Fondo ataskaitų auditas rodo, jog civilinės saugos stiprinimui iš suplanuotų 25 mln. eurų panaudota tik 2,48 mln. eurų: priedangoms – 1,34 mln. eurų, parengties didinimui – 1,15 mln. eurų, o sveikatos sistemos atsparumui didinti nepanaudota nė vieno euro.
VK Krašto apsaugos ministerijai rekomendavo keisti fondo finansavimo modelį, kad projektai būtų finansuojami laiku, o jų įgyvendinimas nepriklausytų nuo mokesčių surinkimo svyravimų.
