Ministrė įvardijo, kada kils pensijos

Plačiau apie tai komentavo J. Zailskienė.
– Ekonomistai sako, kad nieko čia neturime, tai ir nieko nedalinkime, o geriau ruoškimės sunkesniems laikams. Koks jūsų atsakymas būtų?
– Mano atsakymas yra paprastas – turime galvoti ir apie sunkesnius laikus, kaupti rezervą, kuris yra įstatymiškai privalomas, ir yra labai aiškiai nurodyta, ką su juo daryti. Bet turime galvoti ir apie žmones, kurie gyvena čia ir dabar. Turime galvoti apie ateities kartas, bet neturime nuskriausti tų, kurie gyvena šiuo metu, gauna pensijas, ir turime galvoti, kaip tas pensijas turime didinti.
– Bet ir sako, kad tai nėra duotybė. Ir taip pat – jeigu norime kažkam duoti, turėsime iš kažko atimti.
– Matote, pensijų indeksavimas yra numatytas ir įstatymu. Ir galų gale, skaičiuojant „Sodros“ perviršį, planuojant kitų metų biudžetą, tikrai yra galimybė padidinti pensijas. Kiek? Nenorėčiau sakyti, nes dabar kaip tik vyksta skaičiavimai, ir antradienį buvo susitikimas ir su Lietuvos banko atstovais, ir su „Sodros“. Tikrai žiūrime, koks gi tas rezervas turi būti, nes nuomonės skiriasi, bet kad jis privalo būti, ir galvojant apie tuos pačius pensininkus, apie žmones, kurie suserga, tai, be abejo, jis turi būti. Ir turime būti pasiruošę krizei, kuri buvo 2008 m. Neina kalba apie ištaškymą arba dar kažką. Turime protingai žiūrėti, vertinti, bet tikrai nepamiršti dabar gyvenančių žmonių.
– Sakote, kad negalite dabar įvardinti konkrečių skaičių, bet galbūt galima būtų įvardinti nuo iki?
– Nenorėčiau dabar įvardinti, todėl kad vyksta skaičiavimai, ir specialistai dėlioja visus skaičius, visus rodiklius, ir kada jau jie bus pilnai parengti, paruošti ir politiškai sutarta, tada, manau, kad kalbėsime jau apie procentus.
– Pasisakė ir Prezidentūra, sako, kad jiems toks tarsi déjà vu jausmas, kad kaip ir praėjusi Vyriausybė marinuojate prezidento siūlymus dėl pensijų. Ar tai reiškia, kad galbūt tie Prezidentūros siūlymai dar dosnesni pensininkams?
– Žinome prezidento siūlymus. Jie tikrai yra geri, jie siūlo, bet norime matyti bendrą vaizdą. Ir iš esmės čia negalima nepritarti, bet galvojant ir apie pačios pensijų sistemos vertinimą, mūsų Vyriausybės programoje 2027-ais metais yra numatyti tokie racionalūs pensijų skaičiavimai, kad tikrai jos būtų adekvačios, nes pensininkai skursta. Tai tiesiog norime viską įvertinti, pasižiūrėti ir tada išeiti su pasiūlymais.
– Kas konkrečiai Prezidentūros pasiūlymuose netenkina? Ką dar reikėtų persvarstyti ar persitarti?
– Tiesiog tai yra ir skaičiavimai, ir turi būti specialistų vertinimai visomis prasmėmis: ir finansininkų, ir „Sodros“ darbuotojų, ir ministerijos.
– Gal čia savotiška konkurencija, kas bus dosnesnis – ar Vyriausybė, ar prezidentas pensininkams?
– Manau, kad prezidentas, ko gero, tikrai turėtų vertinti, kaip dirba Vyriausybė, ir jeigu gyventojai prie Vyriausybės gauna padidintas pensijas ar atlyginimus, tai čia tik džiaugtis, nes tai yra bendra valstybės politika. Ir nemanau, kad prezidentas, Vyriausybė, ministerijos, Seimas turėtų dirbti kaip atskiros rankos vieno žmogaus. Tai tiesiog turėtų būti dvi, kaip sistema, sinergija, galvojant apie valstybę.
– Kokią dalį viršplaninio „Sodros“ rezervo lėšų, jūsų nuomone, būtų saugu panaudoti pensijų didinimui?
– Neįvardinsiu šitų skaičių, todėl kad tai yra ir Finansų ministerijos, ką ir minėjo ministras, ir fiskalinė drausmė, ir prognozės, kaip bus renkamas biudžetas. Tai manau, kad čia yra platesnio pobūdžio klausimas ir nemanau, kad tai tik vien mūsų ministerijos sprendimai.
Tie pinigai ir yra skirti įsipareigojimams tiems žmonėms, kurie grįžo į „Sodros" sistemą.
– Tie pinigai, kurie sugrįžo iš antrosios pakopos į „Sodrą“, kodėl jūs norite, kad jie kuo greičiau patektų į rezervą? Kas nuo to keičiasi?
– Todėl, kad kai jie patenka į rezervą, juos iškart galima investuoti. Jau tada pinigai nestovi sąskaitoje, kad tiesiog neguli, o jie yra imami ir investuojami, ir „Sodros“ specialistai tam pasiruošę. Ir tai yra labai svarbu, nes suma tikrai nemaža. Bet iš kitos pusės tie pinigai yra tų žmonių, kurie pasiėmė „Sodros“ vienetus pensijai. Tai tie įsipareigojimai jiems bus. Tai tie pinigai ir yra skirti įsipareigojimams tiems žmonėms, kurie grįžo į „Sodros“ sistemą.
– Bet galbūt tai reiškia, kad tų pinigų iš viso negalima liesti ir jie turėtų likti tiems žmonėms, kurie nusprendė kaupti tik „Sodros“ pagalba?
– Taip, taip ir yra. Dabar rezervo fonde jie ir bus. Jie bus investuojami, nes „Sodros“ rezervas irgi investuojamas. Dabar net kalbame, kad, ko gero, reikėtų dalį investuoti šiek tiek drąsiau, galvojant apie didesnę grąžą, bet tiesiog tai ir bus daroma. O dabar stebime tendencijas. Ir, šiaip, tiesą sakant, galiu pasidžiaugti, kad, paskutiniais duomenimis, antrojoje pensijų pakopoje yra sudaryta apie 14 tūkstančių sutarčių, kai tuo tarpu pernai, automatiškai, kiek įtraukta ir kiek po to pasitraukė, buvo 25 tūkstančiai. Tai per keturis mėnesius pasiekta daugiau negu pusė.
– Kada pensijos kils? Lygiai su Naujaisiais metais?
– Lygiai su Naujaisiais metais.
