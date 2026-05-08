Nacionalinis biudžetas šiemet gavo dešimtadaliu daugiau pajamų – 4,9 mlrd. eurų

Biudžeto pajamos sudarė 22,6 proc. metinio plano, siekiančio 21,95 mlrd. eurų, rodo Finansų ministerijos skelbiami naujausi duomenys.
Vien į valstybės biudžetą sausį–kovą surinkta 3,904 mlrd. eurų – 11,4 proc. daugiau nei pernai, o savivaldybių biudžetai gavo 1,05 mlrd. eurų pajamų – 11,7 proc. daugiau – atitinkamai 22,5 proc. ir 22,6 proc. metinio plano.
Iš mokesčių į nacionalinį biudžetą sausį–kovą gauta 4,43 mlrd. eurų (21,7 proc. metų plano) – 9,9 proc. daugiau nei pirmąjį 2025-ųjų ketvirtį.
Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 1,88 mlrd. eurų – 11,8 proc. daugiau (24,9 proc. metų plano), gyventojų pajamų mokesčio (GPM) – 1,513 mlrd. eurų – 11,2 proc. daugiau (18,5 proc.).
Akcizų įplaukų gauta 540,3 mln. eurų – 13,6 proc. daugiau (23,7 proc. metų plano), pelno mokesčio – 353,4 mln. eurų – 12 proc. daugiau nei pernai (15,8 proc. ).
ES lėšų ir kitų užsienio šalių finansinės paramos gauta 1,979 mlrd. eurų – 3,1 karto daugiau (27 proc. metinio plano).
Naujausi komentarai