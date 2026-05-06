Nausėda: šioje bendroje LEZ galėtų būti vystomi gynybos pramonės projektai

„Aptarėme su (Lenkijos – ELTA) prezidentu (…) bendros Suvalkų ir Lazdijų laisvosios ekonominės zonos idėją – šiame regione įsteigta laisvoji ekonominė zona visų pirma galėtų būti skirta gynybos pramonės ir dvigubos paskirties technologijų plėtojimui, tapti akstinu bendriems gynybos pramonės projektams“, – Lietuvos ir Lenkijos prezidentų spaudos konferencijoje trečiadienį sakė G. Nausėda.
Siūlymą steigti bendrą Suvalkų ir Lazdijų LEZ G. Nausėda iškėlė dar sausį, apie tai svarstoma Seime jau pritarus naujojo Kapčiamiesčio poligono Lazdijų rajone steigimui.
Lietuvos prezidento teigimu, toks projektas paskatintų pasienio regionų ekonomikos augimą, užimtumą ir veiktų kaip ekonominiai vartai prieigai prie dviejų rinkų.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas yra sakęs, kad Lazdijų ir Suvalkų LEZ būtų pirmoji tokia tarpvalstybinė ekonominė zona Europoje.
