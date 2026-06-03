Nausėda: svarbu suteikti šią galimybę daug elektros suvartojančioms įmonėms

Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 mln. eurų per metus.
„Lietuvos gamintojai ir paslaugų teikėjai konkuruoja globaliai. Santykinai aukštos elektros energijos kainos – didelis iššūkis jų konkurencingumui. Šį iššūkį Lietuvos pramonei ilgainiui padės įveikti toliau vystomi nuosavos ir pigesnės elektros energijos generavimo pajėgumai. O kol kas svarbu suteikti daug elektros suvartojančioms įmonėms galimybę laikinai ir grąžintinai sumažinti tarifus“, – pranešime teigė prezidentas.
Energetikos įstatymo projektu numatoma galimybė Vyriausybei laikinai iki 30 proc. sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamąją nebuitiniams vartotojams, trečiadienį pranešė Prezidentūra.
Prezidento nuomone, šią laikiną priemonę būtų racionalu taikyti iki penkerių metų (iki 2031 metų) įmonėms, kurių leistina naudoti galia yra virš 500 kilovatų (kW) arba jos faktiškai suvartoja daugiau kaip 500 tūkst. kWh elektros per metus.
Grąžinti valstybei nepriemoką įmonės turėtų ilgiausiai per septynerius metus – iki 2038 metų.
Pagal Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją didmeninė elektros rinkos kaina bus mažesnė po 2030 metų, kai Lietuva užsitikrins nuosavą jos gamybą, teigiama pranešime.
Preliminariais vertinimais, priemone galėtų pasinaudoti apie 1,7 tūkst. kriterijus atitinkančių įmonių, o jei prašymus pateiktų apie 80 proc. jų, kompensacijoms reikėtų apie 50 mln. eurų per metus.
Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius anksčiau yra sakęs, kad šiuo pasiūlymu siekiama stiprinti pramonės konkurencingumą.
Lietuvos laisvosios rinkos institutas balandžio pabaigoje teigė, kad šalies pramonę slopina trečdaliu aukštesnės nei ES vidurkis energijos kainos bei ketvirtadaliu nei kitose šalyse brangesnės verslo paskolos.
Naujausi komentarai