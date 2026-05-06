Nedarbo lygis padidėjo: kokios gyventojų grupės pažeidžiamiausios?

Per ketvirtį – palyginti su 2025 metų ketvirtuoju ketvirčiu – nedarbas augo 0,6 punkto, trečiadienį pranešė Valstybės duomenų agentūra.
Vyrų nedarbo lygis pirmąjį ketvirtį siekė 8,4 proc., moterų – 6,4 proc.
Pirmąjį ketvirtį šalyje buvo 117,1 tūkst. bedarbių, iš jų jamų – 15–24 metų amžiaus – 18,2 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius padidėjo 10,1 proc. (10,7 tūkst.).
Jaunimo (15–24 metų amžiaus) šiemet nedarbas siekė 17,9 proc. – per ketvirtį jis padidėjo 5 punktais, per metus – 4,7 punkto.
Ilgalaikio nedarbo lygis siekė 2,4 proc. ir buvo 0,1 punkto mažesnis nei prieš metus bei 0,3 punkto didesnis nei praėjusį ketvirtį. Tokių bedarbių buvo 37,8 tūkst. (32,3 proc. visų bedarbių). Per ketvirtį jų skaičius padidėjo 14,5 proc., per metus – sumažėjo 1,6 proc.
Bendras užimtumo lygis siekė 73,7 proc. – per ketvirtį jis sumažėjo 0,1 punkto, per metus – padidėjo 0,3 punkto.
Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumas siekė 29,4 proc. – padidėjo atitinkamai 0,2 ir 1,2 punkto, vyresnių (55–64 metų) – 69,2 proc., arba atitinkamai 0,7 punkto daugiau ir 1,3 punkto mažiau.
Pirmąjį ketvirtį darbo jėgai priskiriamų asmenų Lietuvoje buvo 1,578 mln. – per ketvirtį jų padaugėjo 0,9 proc.
Pirmąjį ketvirtį dirbo ar turėjo darbą 1,461 mln. gyventojų – per ketvirtį jų padaugėjo 0,2 proc., per metus – 0,9 proc.
