Nepaklususiems Lietuvos vežėjams – Minsko sankcijos

2025-11-13 12:02
Evelina Paškovskytė (BNS)

Lietuvai ieškant sprendimų, kaip grąžinti Baltarusijoje įstrigusius vilkikus, Minskas skelbia, kad apie tūkstantį jų jau perkelta į paskirtas aikšteles, o dar 220 vairuotojų ieškoma – mašinų nenugabenus į nurodytas vietas jiems grasinama sankcijomis.

„Lietuvos sunkvežimiai, likę Baltarusijoje, kurių išvykimas į Lietuvą nuo lapkričio 10 dienos yra draudžiamas, kol Lietuva neatidarys sienos su Baltarusija, buvo perkelti į saugias vietas“, – Baltarusijos valstybinei naujienų agentūrai „Belta“ pranešė Baltarusijos valstybinis muitinės komitetas.

„Belta“ skelbia, kad 1045 sunkvežimiai jau perkelti į aikšteles prie sienos su Lietuva: 102 – prie Kamenyj Log, 166 – prie Benekainių, 348 – prie Kotlovkos ir 429 – prie Berestavicos, o jų vairuotojams leidžiama išvykti iš Baltarusijos.

Anot „Belta“, daugiau nei 220 Lietuvos vilkikų, iš kurių 140 stovi keliuose netoli pasienio punktų, vairuotojams, nesilaikantiems įpareigojimo nuvykti į paskirtas vietas, bus taikomos maksimalios administracinės sankcijos.

Autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka pirmadienį nurodė, kad už kiekvieną stovintį Lietuvos sunkvežimį bus imamas 120 eurų mokestis už dieną, o nesumokėjus mašinos bus konfiskuotos.

vairuotojai

