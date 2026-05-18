Olekas teigia nejaučiantis spaudimo iš JAV

Parlamento vadovas tikino negaunantis „jokių indikacijų dėl trąšų“ bei neturėjęs kontaktų, „sakančių, jog šį klausimą reikėtų spręsti“.
Apie atsirandantį spaudimą užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys prabilo praėjusią savaitę per uždarą Socialdemokratų partijos frakcijos posėdį. Tai BNS patvirtino keli jame dalyvavę politikai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.
J. Oleko teigimu, kalbos šiuo klausimu vis kartojasi ir jos išliks dėl trąšų tranzito svarbos Baltarusijai bei dėl aktyvėjančių Vašingtono ir Minsko kontaktų.
„Mes turime tą poziciją laikyti, tęsti, (...) reikia prisiminti ir kad iki kitų metų vasario galioja ES sankcijos, kurios labai aiškiai apibrėžia tuos dalykus. Laikui einant mes galbūt turėsime galimybių (...), gal atsiras tokios galimybės ar pažadai, ar veiksmai, mums daugiausia reikia veiksmų, pažadų tai gali jau būti, bet veiksmų trūksta“, – tikino jis.
Prezidentas Gitanas Nausėda dar praėjusią savaitę taip pat teigė, jog „nėra jokio spaudimo“ trąšų klausimo.
Lietuva nuo 2022-ųjų vasario 1-osios yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai JAV, reaguodamos į žmogaus teisių pažeidimus, 2021 metais pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“.
Šiemet JAV šias sankcijas atšaukė, kai Aliaksandro Lukašenkos režimas paleido dalį politinių kalinių. Nepaisant to, Lietuva trąšų tranzitui ribojimus tęsia, nes juos po JAV sprendimo vėliau įvedė ir ES.
Naujausi komentarai