Palyginkite, kaip keitėsi degalų ir dujų kainos

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 1,86 euro iki 2,15 euro už litrą, o vidutinė jo kaina sudarė 2,02 euro už litrą ir buvo 0,7 proc. mažesnė nei antradienį, kai siekė 2,03 euro už litrą.
Mažiausia dyzelino kaina ketvirtadienį fiksuota tinklo „Jozitos“ degalinėje, esančioje Klaipėdos rajone, Gargžduose. Čia litras dyzelino kainavo 1,86 euro.
Didžiausia dyzelino kaina (2,15 euro už litrą) buvo 28-iose „Viada“ degalinėse, dešimtyje „Circle K“ degalinių bei Šalčininkų rajono savivaldybėje esančioje „Tomega“ ir Elektrėnų savivaldybėje veikiančioje degalinėje „Degta“.
Tuo metu benzino kainos ketvirtadienio rytą šalies degalinėse svyravo nuo 1,64 euro iki 1,90 euro už litrą, o vidutinė benzino kaina siekė 1,78 euro už litrą ir buvo 0,4 proc. mažesnė nei trečiadienį, kai siekė 1,79 euro už litrą.
Mažiausia benzino kaina ketvirtadienio rytą buvo „Jozitos“ degalinėje Pakruojo rajono savivaldybės Kuosiškių kaime – 1,64 euro už litrą. Tuo metu didžiausia – 1,90 euro už litrą buvo 9-iose „Circle K“, 27-iose „Viada“ degalinėse bei „Degta“ degalinėje Elektrėnų savivaldybėje.
SND kainos degalinėse ketvirtadienį svyravo nuo 0,79 euro iki 1,00 euro už litrą, o vidutinė SND kaina buvo 0,92 euro už litrą.
Mažiausia SND kaina siekė 0,79 euro už litrą – degalinėje „Madalva“, esančioje Tauragės rajono Žygaičių kaime, o didžiausia – 6-iose „Circle K“ tinklo degalinėse ir „Šventosios investicijos“ degalinėje, esančioje Šventojoje (1,00 euro už litrą).
Agentūros duomenimis, didmeninė benzino kaina Lietuvoje trečiadienį siekė 1,64 euro, dyzelino – 1,82 euro už litrą. Palyginti su antradienio kainomis, didmeninė benzino kaina sumažėjo padidėjo 0,01 euro už litrą, dyzelino – 0,03 euro už litrą.
Brent naftos kaina rinkoje trečiadienį buvo 118,03 JAV dolerio už barelį.
Informaciją apie degalų kainas LEA ketvirtadienį pateikė 68 degalais prekiaujančios įmonės iš 752 degalinių.
Naujausi komentarai