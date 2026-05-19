Parlamentarai ėmėsi naikinti „skolų atostogas“

Po pateikimo už atitinkamas Civilinio proceso kodekso pataisas balsavo 92, niekas nebuvo prieš, vienas politikas susilaikė.
„Vaiko išlaikymas – tai konstitucinė tėvų pareiga. Už pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti kitą būtiną materialią paramą vaikui vengimą numatyta baudžiamoji atsakomybė. Taigi šiuo projektu siūlomi pakeitimai pašalins prieštaravimus Konstitucijai ir užtikrins, kad teisinis reguliavimas būtų socialiai teisingas ir atsakingas“, – antradienį pristatydama projektą sakė teisingumo viceministrė Barbara Aliaševičienė.
Projektu siūloma numatyti išimtį, kad „skolų atostogos“ nebūtų taikomos tais atvejais, kai vykdomas išieškojimas dėl išlaikymo, taip pat dėl žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, bei maitintojo gyvybės atėmimo atlyginimo.
Pasak viceministrės, nuo 2024 metų gruodžio įsigaliojusios „skolų atostogos“ suteikė galimybę tam tikras sąlygas atitinkantiems skolininkams, pateikus prašymą antstoliui, šešiems mėnesiams sustabdyti išieškojimą iš darbo užmokesčio ar jam prilygintų išmokų. Ši priemonė buvo skirta paskatinti ilgą laiką nedirbusius asmenis grįžti į darbo rinką.
Praėjusių metų gruodį Konstitucinis Teismas pripažino, kad Civilinio proceso kodekso nuostatos tiek, kiek jos leidžia sustabdyti nepilnamečių vaikų išlaikymo išieškojimą, prieštarauja Konstitucijai. Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas nepagrįstai iškėlė skolininkų interesus aukščiau už vaikų interesus ir sudarė galimybę tėvams laikinai nevykdyti konstitucinės pareigos išlaikyti savo vaikus.
„Projektu siūlomas platesnis išimties taikymas nei buvo vertintas Konstitucinio Teismo. Taip siekiama užtikrinti kelis vienodai ginamus socialiai jautrius visuomenės interesus: asmens teisę į išlaikymą ir asmens teisę į žalos, padarytos suluošinimu, ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat atsiradusios dėl maitintojo netekimo atlyginimą. Šio projekto nauda visuomenei yra akivaizdi“, – pabrėžė viceministrė.
Liberalas Vitalijus Gailius priminė, kad už vengimą išlaikyti vaiką yra numatyta ir baudžiamoji atsakomybė, tačiau ji kažkodėl netaikoma.
B. Aliaševičienė informavo, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) pavesta atlikti analizę bei platesnį vertinimą dėl skolų atostogų tikslingumo, ar nereikėtų pakeisti galbūt kitomis priemonėmis.
„Taip pat susitikimo su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija metu iškeltas klausimas dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo, kadangi šį klausimą privalo įgyvendinti įstaigos, esančios prie SADM. Ministerija ties tuo klausimu dirba ir žadėjo tikrai dėti pastangas bei rūpintis, kad būtų imtasi priemonių dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo“, – sakė teisingumo viceministrė.
Antstolių informacinės sistemos šių metų balandžio duomenimis, „skolų atostogos“ nuo šios priemonės įsigaliojimo taikytos 559 skolininkams 4192 vykdomosiose bylose.
