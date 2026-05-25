Pasakei žodį „vestuvės“ – mokėsi daugiau: ekspertė paaiškino, kodėl taip nutinka

Kodėl susidaro tokia situacija ir kaip jos išvengti, aiškino SEB banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė-Varnė.
– Kai kurios poros sako, kad vien dėl žodžio „vestuvės“ kai kurie paslaugų tiekėjai pakelia kainas. Kodėl?
– Tikra tiesa. Iš tiesų buvo atlikta tyrimų, o ir, manau, kiekvienas, kurio aplinkoje yra žmonių, planavusių vestuves, tikrai gali pasakyti, kad kaina, vos ištarus žodį „vestuvės“, dažnai tampa gerokai didesnė.
Kodėl taip yra? Nebūtinai tai yra nepagrįsta. Verslo atstovai teigia, kad tą dieną visi tikimės tobulo, ypatingo ir, tikėtina, vienintelio tokio įvykio gyvenime. Todėl jautrumas ir dideli lūkesčiai sukelia įtampą ir paslaugų tiekėjams. Natūralu, kad už tą spaudimą verslas tikisi gauti didesnį atlygį. Tai viena priežasčių.
Antra priežastis – santuokų skaičius yra didelis, o dažniausiai tuoktis norima šiltuoju metų laiku – nuo gegužės iki rugsėjo. Kadangi pasiūla nėra tokia didelė kaip paklausa, natūralu, kad derybinė galia yra verslo pusėje. Paslaugų teikėjai gali diktuoti kainas, nes yra daug norinčiųjų to paties fotografo, tos pačios vietos ar to paties makiažo meistro.
– Kas objektyviai gali didinti paslaugos ar šventės vietos kainą? Ir ką rodo tyrimai – kiek ta kaina gali būti didesnė nei, pavyzdžiui, jubiliejui?
– Amerikoje buvo atliktas tyrimas, kai savaitės skirtumu buvo paskambinta fotografui ar makiažo meistrui ir paklausta, kiek kainuotų paslauga vestuvėms bei kiek – keturiasdešimtmečio gimtadieniui. Net 25 proc. paslaugų teikėjų vestuvėms pasiūlė gerokai didesnę kainą.
Panašią situaciją galima pastebėti ir Lietuvoje. Pavyzdžiui, jei tam tikrose platformose ieškotume šukuosenų kainų, dažnai matytume atskirai išskirtą vestuvinę ir proginę šukuoseną. Kaina gali būti net 25–30 proc. didesnė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Labai svarbu suprasti, kodėl taip yra. Čia užduotis tenka ir paslaugų teikėjams – kad nekiltų klientų pyktis ir žmonės nenorėtų slėpti, jog paslaugos reikalingos vestuvėms, reikėtų aiškiai paaiškinti, už ką papildomai mokama.
Tai gali būti geresnės priemonės, kruopščiau paruošta šukuosena, kad ji ilgiau laikytų ir jos nesugadintų lietus ar vėjas. Taip pat papildomą kainą lemia ir įtampa, nes viskas turi būti tobula, niekas negali sugesti ar nepavykti visos dienos metu.
– Bet, iš kitos pusės, jeigu jaunavedžiai sutinka mokėti didesnę kainą, nes tai – kartą gyvenime vykstanti šventė, kur čia problema? Jie juk sutinka su žaidimo taisyklėmis.
– Visiškai teisingai. Ir labai dažnai jie net neturi pasirinkimo, nes, kaip jau minėjau, tuo pačiu metu gali būti keli žmonės, norintys to paties fotografo. Jeigu jo labai nori, tenka priimti sprendimą mokėti daugiau.
Svarbiausia čia – bendras susitarimas ir labai aiškus biudžetas. Kartais poros turi vieną įsivaizduojamą biudžetą, tačiau pradėjus planuoti vestuves paaiškėja, kad jų norai visiškai neatitinka galimybių.
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