Pirkėjo gidas: ką verta žinoti apie savaitgalio akcijas

Nepasiduoti impulsui
Geriausias būdas išleisti mažiau – dar prieš išvykstant pasižiūrėti, kuriose parduotuvėse iš tiesų galioja vertos dėmesio nuolaidos, ir susiplanuoti pirkinius taip, kad nereikėtų permokėti už tai, ką galima rasti pigiau vos už kelių kilometrų.
Būtent savaitgaliais žmonės dažniausiai perka daugiau: papildo maisto atsargas, perka buities priemonių, ieško geresnių pasiūlymų šeimai ar namams. Tačiau kartu tai ir metas, kai lengviausia pasiduoti impulsyviems sprendimams. Ryškios etiketės, laikini pasiūlymai ir riboto laiko nuolaidos skatina pirkti greitai, ne visada pagalvojant, ar tas sandoris tikrai toks geras, kaip atrodo.
Savaitgalio pasiūlymai veikia paprastai: parduotuvės žino, kad būtent penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį žmonės turi daugiau laiko, dažniau apsiperka visai savaitei ir yra labiau linkę palikti didesnę sumą kasoje. Dėl to tuo metu suaktyvėja ne tik realios nuolaidos, bet ir rinkodaros triukai, kurie verčia manyti, kad pirkti būtina čia ir dabar. Vis dėlto ne kiekviena akcija reiškia, kad tikrai sutaupome.
Pravers katalogas
Patyrę pirkėjai dažniausiai žiūri plačiau. Jie nesikoncentruoja į vieną parduotuvę, o pirmiausia peržvelgia skirtingus pasiūlymus ir tik tada sprendžia, kur verta važiuoti.
Tam ypač patogu iš anksto pasitikrinti parduotuvių akcijų leidinius ir nuolaidas internete, kad būtų lengviau palyginti pasiūlymus ir nevaikščioti po kelias vietas be aiškaus tikslo.
StockBrochures.com nurodo, kad tai parduotuvių leidinių ir akcijų katalogas, padedantis greitai peržiūrėti leidinius, sekti nuolaidas ir taupyti. Svetainėje taip pat matyti, kad šiuo metu pateikiamos devynios parduotuvės ir trylika leidinių Lietuvoje.
Būtinai – su sąrašu
Didžiausia klaida – važiuoti apsipirkti neturint aiškaus sąrašo. Tada žmogus daug lengviau nusiperka ne tai, ko reikia, o tai, kas atrodo patrauklu tą akimirką.
Kur kas naudingiau pirmiausia susirašyti pagrindinius pirkinius: produktus savaitei, buities priemones, daiktus vaikams ar namų reikmenis. Tik tada verta žiūrėti, kur šios prekės siūlomos pigiau.
Toks metodas padeda ne tik sutaupyti, bet ir išvengti nereikalingo blaškymosi. Kai jau iš anksto žinote, ką pirksite ir kur ieškosite geriausios kainos, apsipirkti galima greičiau, tiksliau ir tai mažiau vargina. Svarbiausia – suma sąskaitoje dažniausiai būna mažesnė nei tada, kai tiesiog užsukama pasižiūrėti, kas gero.
Neprarasti saiko
Naudingiausios nuolaidos paprastai būna toms prekėms, kurias šeima perka nuolat. Tai ilgiau galiojantis maistas, kava, arbata, šaldyti produktai, valymo priemonės, skalbikliai, higienos ir kitos kasdienės būtinybės prekės. Kai tokios prekės nuperkamos pigiau, skirtumas šeimos biudžete pasimato gerokai greičiau nei perkant vien pavienes akcines smulkmenas.
Be to, savaitgalio apsipirkimas itin pasiteisina tada, kai nuolaidos derinamos su saiku. Nereikia pirkti vien todėl, kad pigiau. Reikia pirkti tai, kas bus sunaudota. Būtent tai ir atskiria protingą taupymą nuo apsimestinio, kai pinigai išleidžiami vien dėl gražesnės kainos etiketės.
Naudingas įprotis
Tie, kurie reguliariai stebi akcijas ir planuoja apsipirkimą iš anksto, ilgainiui pradeda taupyti beveik automatiškai. Jiems nebereikia skubėti, abejoti prie lentynų ar grįžus namo suprasti, kad pusė pirkinių buvo visai nereikalingi.
Vien įprotis prieš savaitgalį peržvelgti pasiūlymus ir susidaryti aiškų planą dažnai duoda daugiau naudos nei bet kokios lojalumo kortelės ar impulsyvus medžiojimas, kur pigiau.
Todėl geriausia savaitgalio nuolaidų strategija yra labai paprasta: mažiau emocijų, daugiau lyginti, mažiau skubėti, daugiau aiškumo. Būtent tada akcijos tampa ne spąstais, o realia pagalba kasdien apsiperkant.
