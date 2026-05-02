 Pramonininkai įspėja – artėja krizė

Pramonininkai įspėja – artėja krizė

2026-05-02 15:25
Reda Petrikaitė (LNK)

Pramonininkai ragina valdžią ruoštis – prašo lengvatų ir ilgiau taikyti mažesnį degalų akcizą. Tiesa, finansų ministras dalyti pinigų, kaip per pandemiją, kol kas nenusiteikęs.

<span>Pramonininkai įspėja – artėja krizė</span>
Pramonininkai įspėja – artėja krizė / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Šiuo metu ženkliai pabrango degalai, tad gerokai išsipūtė ir pristatymo išlaidos.

„Jei kažkada reikėdavo už logistiką sumokėti, pavyzdžiui, 100 eurų, dabar – 150 eurų“, – komentavo „Panevėžio stiklo“ direktorius Gintaras Petrauskas.

Tiesa, blogesnė situacija plastiko gamintojams.

„Plastiko gamintojai, t. y. poliesterio, maišelių, skundžiasi, kad žaliavos nėra“, – teigė G. Petrauskas.

Anot pramonininkų, artėja krizė.

„Problema gali būti ne naftos, dujų kaina, o ar mes jų turėsime?“ – svarstė Pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius.

„Panevėžyje yra plastiko gamintojų, kurie sakė, kad žaliavos nebeturi“, – dalijosi G. Petrauskas.

Daugumą įvairių žaliavų Europa importuoja. Baiminamasi, kad tiekimo grandinės trūkinės ir atsiras trūkumas, stos gamyba, viskas brangs.

„Pavyzdžiui, aviacinio kuro beliko tik keturioms savaitėms, dyzelinio kuro šešioms savaitėms“, – tvirtino V. Janulevičius.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Valdžia raginama ruoštis, kad prireikus turėtų iš ko gelbėti. Be to, pramonininkai prašo lengvatų, t. y. sumažintą akcizą taikyti ilgiau nei iki birželio.

Anot ekonomistų, panikuoti nėra dėl ko.

„Rudenį augimas gali šiek tiek išsikvėpti. Jei pirmą ketvirtį siekė 2,8 proc., metų gale nesieks ir 2 proc., bet tai nėra krizė“, – teigė „Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.

Aleksandras Izgorodinas
Aleksandras Izgorodinas / P. Peleckio / BNS nuotr.

Tiesa, sutinka, kad būtent pramonininkams situacija keisis.

„Ne tiek kenčia dėl padidėjusių energetinių išteklių kainų, kiek dėl kitų šalių reakcijos šį padidėjimą. Pavyzdžiui, Vokietijos, kuri didina paramą, subsidijas“, – neslėpė banko „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas.

Po pandemijos, Europa krizes linkusi valdyti kitaip nei buvo įprasta anksčiau.

„Norinčių prispausdinti pinigų eilė yra didesnė, nei susiveržti diržus. Kitaip tariant Kubiliaus laikų diržų viržimosi strategija, kurią dalis lietuvių prisimena, išėjusi iš mados“, – kalbėjo Ž. Mauricas.

Žygimantas Mauricas
Žygimantas Mauricas / J. Elinsko / BNS nuotr.

Dabar svarbiausia – neužkurti infliacijos, kai problemų dar nėra.

„Įdėdami dar papildomą porciją pinigų, galime sau pasidaryti daugiau žalos nei naudos. Kitaip tariant, vaistas gali padaryti daugiau žalos nei pats negalavimas“, – aiškino Ž. Mauricas.

Esą tai tik paskatintų prekių ir paslaugų brangimą.

„Jei Amerika ir Iranas pasieks pakankamai greitai susitarimą, manau, iki rudens naftos kainos gali pakankamai stipriai nukristi. Problema, kaip savaime atsirado, taip ir savaime dings“, – tvirtino A. Izgorodinas.

„Tikėkimės, kad pasibaigs greitai ir su mažesnėmis pasekmėmis nei ilgai ir su didesnėmis“, – teigė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

Kristupas Vaitiekūnas
Kristupas Vaitiekūnas / R. Riabovo / BNS nuotr.

Finansų ministras kol kas pinigų dalinti neketina ir sakė, jog galimai krizei ruošiasi. Tiesa, papildomų pinigų atsiras tik pažeidžiamiausiems.

„Ūkininkai, nes jų atveju nuo gegužės pradžios startuos paskolos apyvartiniam kapitalui. Taip pat bus paskolos apyvartinėms lėšoms ir verslui“, – dalijosi K. Vaitiekūnas.

Esą dėl karo Artimuosiuose Rytuose Lietuvos ekonomika kol kas stipriai nenukentėjo.

„Kuro, dyzelino vartojimas yra šiek tiek sumažėjęs, bet mes tai siejame daugiau su natūraliais veiksniais“, – tikino finansų ministras.

Teigiama, kad jei situacija dėl naftos kainų nepagerės, sumažintas akcizas degalams galėtų būti taikomas ir ilgiau, o ne tik iki birželio mėnesio.

Šiame straipsnyje:
pramonininkai
krizė
lengvatos
degalų kainos
ūkininkai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
senis
o kokia pramonė lietuvoje yra paviešinkit visa sąraša.
0
0
Manau
galite padėkoti Grybei, kad už elektrą mokate kosmines kainas, ir referendume nubalsavusioms avelėms, kad atominė elektrinė yra nereikalinga. visos šitos problemos nenukrito iš dangaus, tai ilgametės, jūsų pačių išrinktos valdžios, veiklos pasekmės. mėgaukitės.
1
0
Antanas.
Krizes sukelia visiškas populiacijos poreikių patenkinimas arba kažkurio-tai gamtini išteklio išsekimas. Šį kartą išteklius ne išseko, tik jo transportavimui sukeltos kliūtys.Na, o kas dėl to kaltas - mastykite patys.
1
0
Visi komentarai (3)

Daugiau naujienų