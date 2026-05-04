Prezidentūra: atsisakius privalomo anuiteto, nustatytume laikotarpį pensijų lėšoms atsiimti

„Prezidento pasiūlymas yra diskutuoti apie tai, kad nebeliktų prievolės pirkti anuitetą, bet būtų įtvirtinta tam tikra nuostata, kad žmogus galėtų mažiausiai per tam tikrą metų skaičių, pavyzdžiui, per 15 metų, išsiimti lygiomis dalimis iš pensijų fondų sukauptas lėšas ir tokiu būdu net ir fiziškai gauti du pajamų šaltinius senatvėje – iš „Sodros“ ir iš privataus pensijų kaupimo“, – žurnalistams Prezidentūroje pirmadienį sakė jis.
Anot patarėjo, pakeitus pensijų anuitetų sistemą kaupimas antroje pakopoje gyventojams būtų patrauklesnis, šiuo klausimu toliau diskutuojama su Vyriausybe.
„Šiuo metu, kai žmogus visą gyvenimą kaupia privačiai antroje pensijų pakopoje, termino gale jam atsiranda prievolė pirkti anuitetą, kuris žmonėms ir kaip finansinis produktas yra per sudėtingas kol kas suprasti, galbūt nėra jis ir toks patrauklus“, – teigė V. Augustinavičius.
Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus yra sakęs, kad privalomas pensijų anuitetas gali būti viena iš priežasčių, skatinančių žmones trauktis iš kaupimo antroje pakopoje.
Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigė, kad siūlymus atsisakyti įpareigojimo antroje pakopoje kaupiantiems gyventojams įsigyti pensijų anuitetus reikėjo svarstyti dar ruošiantis pensijų reformai, o ne po jos įsigaliojimo.
„Sodros“ anuitetą šiuo metu įsigyti yra privaloma, jei gyventojas savo pensijų fonde sukaupė daugiau nei 16,7 tūkst. eurų, o 83,9 tūkst. eurų yra maksimali anuiteto riba, virš kurios sukaupto turto dalį galima atsiimti vienkartine išmoka.
Seimas pernai priėmė įstatymą, kuriuo gyventojams sudaryta galimybė laisvai nuo 2026-ųjų sausio iki 2027 m. pabaigos atsiimti lėšas, kurias jie įmokėjo į antros pakopos pensijų fondus kartu su investicine grąža.
Per pirmą metų ketvirtį iš antros pakopos pensijų kaupimo pasitraukė apie 40 proc. visų sistemos dalyvių – beveik 550 tūkst. žmonių, kaupti liko apie 850 tūkst. gyventojų.
