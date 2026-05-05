Pricer.lt įvertino pigiausių produktų krepšelio kainą

Palyginti su prieškariniu 2021 balandžio mėnesiu, krepšelis dabar yra 28 proc. arba 15,56 euro brangesnis.
Pricer.lt duomenimis, pigiausių maisto prekių krepšelio kainų reitingo pirmoje pozicijoje balandį išliko prekybos tinklas „Maxima“, kurio prekių krepšelis pigo 0,09 euro.
Antroje vietoje – „Barbora“, sumažinusi krepšelio kainą 6,03 euro, trečioje – „E-Rimi“ (pigo 0,55 euro), ketvirtas – prekybos tinklas „Rimi“ (brango 1,62 euro).
Toliau rikiuojasi „Lidl“ (pigo 2,11 euro), „Last Mile“(brango 0,28 euro) ir „Norfa“ (pigo 2,88 euro).
Skirtumas tarp pigiausio „Maxima“ ir brangiausio „Norfa“ krepšelio yra 19,80 euro arba 31,9 proc.
Iš Pricer.LT stebimų 52 prekių kainų brango 15 prekių, pigo 37.
Iš viso reikšmingai (10 proc. ir daugiau) brango devynios prekės iš 52 stebimų. Labiausiai brango pigiausia biri juodoji arbata, juodasis šokoladas „Karūna“, pigiausi pomidorai, vištų kiaušiniai,
„Švyturio tradicinis“ alus, malta kiauliena, degtinė „Lithuanian Vodka Auksinė“, pigiausia degtinė, kiaulienos kumpis be kaulo, pigiausias jogurtas.
Kainos užfiksuotos balandžio 22 dieną Lietuvos prekybos centruose „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Lidl“, Lietuvos internetinėse parduotuvėse „Barbora“ ir „E-Rimi“.
