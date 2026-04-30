Prisijungti prie elektros tinklų taps paprasčiau

Patvirtintuose „Litgrid“ ir ESO aprašų pakeitimuose įtvirtintas lankstusis prijungimas, leidžiantis esant ribotiems tinklų pralaidumams leistiną generuoti ar naudoti galią suteikti etapais – dalį iš karto, o likusią – išplėtus tinklus operatoriaus ar paties naudotojo lėšomis, arba leistiną generuoti galią suteikti su ribojimais iki kol bus atlikta tinklų plėtra.
„Taryba, bendradarbiaudama su reguliuojamomis įmonėmis, toliau ieško inovatyvių reguliacinių sprendimų, kurie sudaro sąlygas atsinaujinančios energetikos vystymuisi“, – pranešime cituojamas VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Pasak VERT, toks prijungimas galės būti taikomas ir tuo atveju, kai tinklų pralaidumų nepakanka: įrenginiai būtų prijungiami ir pradėtų veikti dar iki tinklų plėtros, tačiau su laikinais veiklos ribojimais.
ESO tinkle šie ribojimai būtų taikomi pagal metų ir paros laiką: vasario–kovo ir rugsėjo–spalio mėnesiais – kasdien nuo 7 iki 17 val., o balandžio–rugpjūčio mėnesiais – nuo 7 iki 19 val.
