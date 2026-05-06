Pritarė: šiuo atveju skolų mokėjimo atostogos nebus taikomos

Tam, kad ši tvarka įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas.
Įstatymo projektu siūloma numatyti išimtį, kad vadinamosios „skolų atostogos“ nebūtų taikomos tais atvejais, kai vykdomas išieškojimas dėl išlaikymo, taip pat dėl žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, bei maitintojo gyvybės atėmimo atlyginimo.
„Vaiką reikia išlaikyti kasdien. Įstatymai aiškiai nustato tėvų pareigą išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės, o ši pareiga yra asmeninė ir turi būti vykdoma nenutrūkstamai. Negalime sudaryti teisinių spragų, leidžiančių to išvengti“, – išplatintame pranešime pažymėjo ministrė Rita Tamašunienė.
Nuo 2024 metų gruodžio įsigaliojusios „skolų atostogos“ suteikė galimybę tam tikras sąlygas atitinkantiems skolininkams, pateikus prašymą antstoliui, šešiems mėnesiams sustabdyti išieškojimą iš darbo užmokesčio ar jam prilygintų išmokų. Ši priemonė buvo skirta paskatinti ilgą laiką nedirbusius asmenis grįžti į darbo rinką.
Antstolių informacinės sistemos 2026 metų balandžio duomenimis, nuo šios priemonės įsigaliojimo „skolų atostogos“ buvo taikytos 559 skolininkams 4192 vykdomosiose bylose.
Vis dėlto 2025 metų gruodį Konstitucinis Teismas pripažino, kad Civilinio proceso kodekso 626 straipsnio 4 dalies nuostatos tiek, kiek jos leidžia sustabdyti nepilnamečių vaikų išlaikymo išieškojimą, prieštarauja Konstitucijos 38 straipsniui.
Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas nepagrįstai iškėlė skolininkų interesus aukščiau už vaikų interesus ir sudarė galimybę tėvams laikinai nevykdyti konstitucinės pareigos išlaikyti savo vaikus.
Pasak ministerijos, šiuo metu nepilnamečių vaikų interesai taip pat užtikrinami valstybės lėšomis mokant išmokas tais atvejais, kai vaikas negauna viso ar dalies priteisto išlaikymo. Tačiau ministerija pabrėžia, kad valstybės parama negali pakeisti pirminės tėvų pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus.
„Esu įsitikinusi, kad turime ginti pačius pažeidžiamiausius – vaikus. Jie yra mūsų ateitis. Nepritariu jokioms išimtims, kurios leistų tėvams išvengti alimentų mokėjimo“, – teigė ministrė.
Teisingumo ministerija taip pat akcentavo, kad už tyčinį piktybinį vengimą išlaikyti vaiką taikoma baudžiamoji atsakomybė – už tokią veiką gali grėsti laisvės atėmimas iki dvejų metų.
