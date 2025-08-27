Rūgpjūčio mėnesio kainos labiau džiugino pirkėjus?

Išankstinė metinė infliacija (rugpjūtį, palyginti su 2024 m. rugpjūčiu) siekė 3,6 proc., o išankstinė vidutinė metinė infliacija siekė 2,6 proc.
Restoranų, kavinių paslaugos per metus brango 6,7 proc., pienas ir jo produktai – 6,9 proc., šilumos energija – 5,5 proc., dujos – 10,4 proc., daržovės – 9,4 proc., vaisiai – 10,1 proc., kava, arbata ir kakava – 16,4 proc. ir apgyvendinimo paslaugos – 10,2 proc.
Tuo metu pigo elektros energija – 13,8 proc. kainos mažėjimas. Taip pat krito degalų ir tepalų (1,1 proc.), automobilių (3,8 proc.), garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginių (7,7 proc.) kainos.
Visi šie Valstybės duomenų agentūros rodikliai apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI).
Naujausi komentarai