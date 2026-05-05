Seimas atmetė „aušriečių“ siūlymą apmokestinti galingus automobilius

Seimui antradienį tokį Motorinių transporto priemonių prabangos mokesčio įstatymo projektą pristatė jo rengėjas „aušrietis“ Karolis Neimantas, bet parlamentas 11 balsų už, 22 – prieš ir 36 jo nariams susilaikius projekto svarstyti nepriėmė.
Kitu balsavimu jį Seimas atmetė nepalikdamas galimybės iniciatoriams projektą tobulinti.
K. Neimanto teigimu, Lietuvoje yra mažiau nei 20 proc. tokių automobilių, kuriems būtų tekę mokėti mokestį.
„Siūlomas naujas mokestis – prabangos mokestis. Daug valstybių taiko tokį mokestį vienokia ar kitokia forma“, – pristatydamas pataisą teigė K. Neimantas.
Dauguma dėl pakeitimų kalbėjusių parlamentarų jas kritikavo. Vienintelis liberalas Simonas Gentvilas teigė, kad jos savalaikės, o surinktos pajamos būtų nukreiptos gynybai.
Demokratas Domas Griškevičius priekaištavo, kad tokiu mokesčiu „aušriečiai“ laužo savo pažadus, kad po 2025 metais priimtos reformos daugiau naujų mokesčių nebesiūlys.
„Mažas ir vidutines pajamas gaunantys gyventojai nesusidurtų su šiuo mokesčiu“, – teigė K. Neimantas.
Socialdemokratas Laurynas Šedvydis piktinosi, kad mokestis nustatomas ne dėl vertės, o dėl galios: „Kilovatai nėra prabangos ženklas“.
„Kilovatai gamtos neteršia“, – teigė Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Vitalijus Šeršniovas.
K. Neimantas teigė, kad Lietuvoje yra palankios sąlygos įsigyti prabangius automobilius, ko nėra kitose valstybėse.
Tokį prabangaus automobilio mokestį jis siūlė taikyti galingoms dyzelinu, benzinu, dujomis ar elektra varomoms transporto priemonėms su iki 8 vietų keleiviams.
Mokestis būtų priklausęs nuo variklio galios – iki 150 kW galios automobilis būtų neapmokestinamas, jei jo kaina neviršija 20 proc. vidutinės tokių mašinų kainos praėjusiais metais, o jei viršija – būtų taikomas 1 proc. jo vertės tarifas. Galiai siekiant 151–300 kW taip pat būtų taikomas 1 proc., o virš 300 kW – 2 proc. tarifas.
