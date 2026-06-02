Seimas spręs, ar nustatyti konkretų šildymo sezono laiką – nuo spalio iki gegužės

Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta.
Šaltuoju metų laiku būtų laikomas laikotarpis, kurio trijų parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra būtų ne aukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos.
Kai šaltasis metų laikotarpis viršytų šildymo sezono ribas, jis taip pat būtų priskiriamas prie šildymo sezono.
Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės.
„Daugiau nei 85 proc. šilumos punktų yra modernūs ir automatizuoti, todėl šildymas ten gali prasidėti pagal lauko temperatūrą“, – pristatydamas pataisas Seime kalbėjo energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Pasak jo, yra kelios savivaldybės, kuriose visi daugiabučiai modernizuoti – arba įvyko viso namo renovacija, arba bent šilumos punkto.
Pakeitimais taip pat siūloma, kad nuo kitų metų sąskaitos už šilumą ir karštą vandenį būtų teikiamos elektroniniu būdu, o popieriniais laiškais – tik jeigu vartotojai pageidaus.
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