Seimas svarstys, ar kuro kainas degalinėms leisti didinti ne daugiau nei kartą per parą

Seime po pateikimo ketvirtadienį Energetikos ministerijos projektą palaikė 75 parlamentarai, 3 buvo prieš, 12 susilaikė.
Pagal naują tvarką būtų nustatyta, kad sumažinti kainas degalinės galėtų bet kada, tai padėtų užtikrinti, kad vartotojai greičiau pajustų rinkoje sumažėjusias kainas.
Daugiau nei mėnesį galioja ir naujas energetikos ministro įsakymas, pagal kurį degalinės kasdien iki 10 val. informaciją apie kuro pardavimo kainas turi pateikti Lietuvos energetikos agentūrai (LEA).
Informaciją reikia teikti pagal tris kuro kategorijas – pardavimo kainas benzinui, dyzelinui bei suskystintoms naftos dujoms (SND).
Anot ministerijos, naujasis reguliavimas ir jau galiojantis kainų stebėsenos mechanizmas yra dvi viena kitą papildančios priemonės, sudaro galimybes vartotojams faktiškai pasinaudoti skelbiama informacija, užtikrinti stabilesnę dienos kuro kainą.
Kontrole, kaip degalinės laikosi reikalavimų, ir sankcijų skyrimu užsiimtų Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).
Tarp Europos Sąjungos (ES) valstybių degalų kainų didinimo dažnio ribojimą taiko Austrija, jis galioja nuo 2011 m., o šiemet reikalavimas sugriežtintas – kainų kėlimas leidžiamas tik tris kartus per savaitę.
Vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui Artimuosiuose Rytuose ir sutrikus laivybai Hormuzo sąsiauryje, rinkoje smarkiai šokinėja naftos kainos, dėl to auga ir sąskaitos už degalus.
Naujausiais Lietuvos energetikos agentūra (LEA) duomenimis, vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintų naftos dujų (SND) kainos šalyje ketvirtadienio rytą sumažėjo atitinkamai 0,2 proc., 0,4 proc. ir 0,3 proc.
Naujausi komentarai