 Seimas: valstybės rezerve – ir transporto paslaugos ekstremaliųjų situacijų ar krizių metu

2026-05-07 12:57
BNS inf.

Seimas sudarė sąlygas ekstremaliųjų situacijų, krizių ar mobilizacijos metu gyventojams ir verslui suteikti transporto ir logistikos paslaugas.

Parlamentas ketvirtadienį priėmė tai numatančias Valstybės rezervo įstatymo pataisas, kuriomis leido į valstybės rezervą įtraukti šias paslaugas, sudarant preliminarias sutartis.

Pataisos leis sudaryti preliminarias sutartis su bendrovėmis dėl žmonių evakuacijos iš pavojingų zonų, šalies piliečių evakuacijos iš karo zonų pasaulyje, taip pat valstybės institucijoms, savivaldybėms, įmonėms ar kitoms valstybėms, kai Lietuva teikia tarptautinę pagalbą.

„Iš anksto galėsime suplanuoti paslaugas, kurios užtikrins patikimą valstybės rezervo materialinių išteklių tiekimo grandinę bei leis jas pasitelkti tada, kai jų labiausiai reikia“, – Susisiekimo ministerijos pranešime sakė kancleris Tomas Daukantas.

Ministerijos atstovai pristatydami pataisas Seime teigė, jog tokių paslaugų poreikis išryškėjo per pratybas „Vyčio skliautas“ bei per NATO krizių valdymo pratybas „NATO CMX 2025“.

Dabar valstybės rezervą sudaro maistas, medicinos priemonės ir kiti materialiniai ištekliai bei lėšos. 

