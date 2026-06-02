 Seime liko paskutinis balsavimas dėl išmokų iš užsienio pritrauktiems darbuotojams

Seime liko paskutinis balsavimas dėl išmokų iš užsienio pritrauktiems darbuotojams

2026-06-02 16:59
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Seime skinasi kelią nauja tvarka, kaip skirstyti išmokas už į Lietuvą atvykusius arba pritrauktus iš užsienio darbuotojus.

<span>Seime liko paskutinis balsavimas dėl išmokų iš užsienio pritrauktiems darbuotojams</span>
Seime liko paskutinis balsavimas dėl išmokų iš užsienio pritrauktiems darbuotojams / J. Kalinsko / BNS nuotr.

Siūloma šias išmokas darbuotojams ir darbdaviams susieti su valstybės biudžetu ir jų mokėti tiek, kiek tam būtų numatyta biudžeto lėšų.

Tai numatančioms Užimtumo įstatymo pataisoms antradienį Seimas po svarstymo pritarė bendru sutarimu.

Pakeitimai numato, kad Užimtumo tarnyba kiekvienam ketvirčiui skirtą lėšų sumą atvykimo išmokai skelbtų savo svetainėje.

Paraiškas tarnyba vertintų kas ketvirtį ir jei prašoma suma neviršytų numatytos sumos, ji būtų išmokama iškart. Jei lėšų pritrūktų, būtų sudaroma eilė.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos duomenimis, pernai buvo išmokėta 111 atvykimo išmokų darbuotojams ir 19 – darbdaviams – daugiau negu 647 tūkst. eurų, užpernai atitinkamai – 194 bei 59 išmokos – beveik 1,114 mln. eurų. Daugiausia – atitinkamai 444 ir 40 išmokų skirta 2023 metais, kai išmokėta 1,837 mln. eurų.

2025 metais daugiausiai išmokų išmokėta programuotojams, programinės įrangos testuotojams ir inžinieriams.

Šiame straipsnyje:
išmokos darbuotojams
pritraukti iš užsienio
užsieniečiai
darbdaviai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
v
Štai ir atsakymas, kodėl darbdaviai aiškina, kad lietuviai nenori dirbti. Nes atsivežus užsieniečius, jiems valstybė primoka. Tai galima beveik teigti, kad valstybė prisideda prie to kad Lietuvis Lietuvoje sunkiai susirastų darbą.
0
0
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų