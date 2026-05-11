Seime – nauja tvarka dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo už nekokybiškus gaminius

Taip pat dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik tokio gaminio vartotojai, bet ir kiti gyventojai, jei prekės padarys žalą sveikatai ar turtui.
Tai numato Civilinio kodekso pataisos, kurias praėjusią savaitę pradėjo svarstyti Seimas. Jomis siūloma į Lietuvos teisę perkelti europinę direktyvą dėl atsakomybės už gaminius su trūkumais. Jei Seimas priims, jos įsigaliotų nuo gruodžio 9 dienos.
Kaip pristatydama pataisas Seime sakė teisingumo ministrė Rita Tamašunienė, ir Europos Sąjungos, ir už jos ribų esantys gamintojai bus skatinami rinkai pateikti tik saugius gaminius.
Pasak ministrės, dabar žalos atlyginimas dėl nekokybiškų prekių reglamentuojamas pagal 1980 metų direktyvą ir neatitinka technologijų pažangos ir rinkoje esančių prietaisų, galinčių sukelti žalą.
„Teismai susiduria su sprendimų priėmimo trūkumais, dėl to įgyvendiname šitą atnaujintą direktyvą ir numatoma ne tik gamintojų, bet ir kitų ekonominės veiklos vykdytojų, pavyzdžiui, importuotojų, platintojų, atstovų atsakomybė, išplečiamas atsakomybės subjektų ratas tam, kad būtų palengvintos fizinio asmens galimybės rasti už žalą atsakingą ekonominės veiklos vykdytoją Europos Sąjungoje“, – kalbėjo R. Tamašunienė.
Pasak jos, taip pat siūloma „modernizuoti netinkamos kokybės sampratą“ – siekiama, kad defektai apimtų ir skaitmeninius trūkumus, galimas dirbtinio intelekto klaidas. Be kita ko, numatyta, kad žala būtų atlyginama už duomenų sunaikinimą ar sugadinimą.
„Pavyzdžiui, nuperkate prietaisą – planšetę, kompiuterį ir prarandama dalis jūsų duomenų, tai tuomet taip pat būtų galima kreiptis dėl žalos atlyginimo“, – kalbėjo ministrė.
Pakeitimais palengvinama įrodinėjimo našta, numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai, pardavėjai ar kiti prekę atgabenę atstovai pateiktų informaciją lengvai suprantamu būdu: „Nes dabar pateikiama labai sudėtingos instrukcijos ir tokio reikalavimo suprantamai pateikti nebuvo iki šiol.“
