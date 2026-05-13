Seimo komitetas – už minimalios skolų ribos naikinimą gyventojams, siekiantiems bankroto

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas trečiadienį po svarstymo pritarė tokiems pokyčiams, numatytiems Fizinių asmenų bankroto įstatymo pataisose. Dabar komiteto išvadą svarstys Seimas.
Ministerija siūlo nustatyti nemokumą pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį.
Finansų viceministras Lukas Jakubonis komitete teigė, kad 25 minimalių atlyginimų ribos naikinimas bus naudingas mažiau įsiskolinusiems gyventojams.
„Tikimės, kad gyventojai, įkritę į įsipareigojimų liūną, prisiėmę kreditų arba turėdami įsipareigojimų, kurių negali padengti, bet jie dar neviršija 25 MMA ribos, jie galėtų efektyviau perkrauti savo gyvenimą ir turtinę padėtį iš esmės“, – tvirtino viceministras, prognozuojantis, kad lankstesnės bankrutavimo sąlygos sumažins skurdo problemą.
BNS rašė, kad ministerija siūlo atsisakyti ribos dėl to, kad įsiskolinimo situacija yra individuali, o minimali riba Lietuvoje yra didelė, be to, šalyje kasmet inicijuojama nedaug gyventojų bankrotų.
Lietuvos bankų asociacijos vadovė Eivilė Čipkutė anksčiau yra sakiusi, kad jeigu riba bus panaikinta, keisis skolininkų vertinimas, sugriežtės skolintis norinčių žmonių rizikos vertinimas. Lietuvos verslo konfederacija prognozuoja, kad daugės teisminių ginčių.
Pernai iškeltos 127 fizinių asmenų bankroto bylos – 11 proc. mažiau nei 2024 metais, o per visą laikotarpį nuo šio reikalavimo įsigaliojimo 2013 metais – beveik 3,8 tūkst.
