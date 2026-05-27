Seimo komitetas – už nepriklausomų elektros tiekėjų įpareigojimą nutraukti kai kurias sutartis

Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą, o šiam sutikus pereiti į visuomeninį tiekimą sutartis būtų nutraukiama automatiškai.
Elektros energetikos įstatymų pataisas toliau svarstys Seimas ir jas priims iki liepos.
Liberalas Simonas Gentvilas klausė, kaip nauja tvarka paveiks nepriklausomus tiekėjus ir kokią įtaką turės tolesniam rinkos liberalizavimui.
Socialdemokratė Birutė Vėsaitė tvirtino, kad daliai žmonių ir nedideli sutaupymai yra dideli.
Nepriklausomo tiekėjo „Elektrum“ atstovė Valdonė Kutytė teigė, kad Seimui priėmus pataisas išaugs administravimo kaštai: „Reikės išsiųsti daug popierinių laiškų“.
Kaip pataisas pristatydamas Seime sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, liepos 1 dieną įsigaliojus naujiems visuomeninio tiekimo tarifams jau nuo rugsėjo 1-osios tokie vartotojai galėtų mokėti apie 20 centų už kilovatvalandę mažiau.
Pažeidžiamais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą, asmenys su negalia arba gaunantys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją.
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