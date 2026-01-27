Šiems savivaldybių keliams – dar 5 mln. eurų

Kaip pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija, paraiškos gali būti teikiamos dėl projektų, įgyvendinamų šiais metais.
„Šia priemone siekiame padėti savivaldybėms paruošti teritorijas verslui, sudaryti sąlygas atsirasti naujoms įmonėms ir darbo vietoms bei stiprinti regionų konkurencingumą“, – pranešime sakė ministras Edvinas Grikšas.
Priemonės lėšomis gali būti finansuojami kelių statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektai. Paraiškas galima teikti iki vasario 24 dienos.
2024 metais 12-kai savivaldybių – Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos, Alytaus ir Marijampolės miestams bei Kauno, Radviliškio, Plungės, Kėdainių, Ukmergės, Mažeikių ir Lazdijų rajonams – tokiam pat tikslui buvo skirta 10,3 mln. eurų.
Naujausi komentarai