Šimkus atskleidė Europos Centrinio Banko planus dėl palūkanų

Agentūrai „Reuters“ G. Šimkus teigė, kad aiškumo dėl būsimų ECB sprendimų mažai, bet artimiausiame posėdyje vasarį bankas vis dėlto nesitrauks nuo savo politikos euro zonoje palaikyti 2 proc. tikslui artimą infliaciją.
„Visiškai tikiu, kad yra vienoda tikimybė, kad kitas mūsų žingsnis, kada ir kada jis būtų, bus arba mažinti, arba didinti palūkanų normas“, – „Reuters“ sakė ECB valdančiosios tarybos narys G. Šimkus.
Jis pabrėžė, jog dabartinėje nenuspėjamoje aplinkoje ECB neturėtų rinkoms siųsti pernelyg tolimų signalų, o į iššūkius reikėtų reaguoti lanksčiai: „Būti atviriems ir suprasti, kad aplinka yra nepastovi ir artėja sukrėtimai.“
Pasak G. Šimkaus, ECB turėtų pasiruošti naujiems šokams – galimai Rusijos karinei agresijai prieš Europą.
Paskutiniame valdybos posėdyje gruodį ketvirtą kartą iš eilės ECB nekeitė palūkanų. Pagrindinė iš trijų ECB nustatomų bazinių palūkanų normų – naudojimosi indėlių galimybe palūkanų norma – liko 2 proc. Kitos dvi normos – refinansavimo ir riboto skolinimosi galimybės – yra atitinkamai 2,15 proc. ir 2,4 procento.
Naujausi komentarai