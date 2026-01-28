 Šimkus atskleidė Europos Centrinio Banko planus dėl palūkanų

2026-01-28 10:34
BNS inf.

Europos Centrinis Bankas (ECB) ateityje gali tiek mažinti, tiek didinti bazines palūkanų normas – tokie šansai yra lygūs, sako Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.

Šimkus atskleidė Europos Centrinio Banko planus dėl palūkanų / Freepik.com nuotr.

Agentūrai „Reuters“ G. Šimkus teigė, kad aiškumo dėl būsimų ECB sprendimų mažai, bet artimiausiame posėdyje vasarį bankas vis dėlto nesitrauks nuo savo politikos euro zonoje palaikyti 2 proc. tikslui artimą infliaciją.

„Visiškai tikiu, kad yra vienoda tikimybė, kad kitas mūsų žingsnis, kada ir kada jis būtų, bus arba mažinti, arba didinti palūkanų normas“, – „Reuters“ sakė ECB valdančiosios tarybos narys G. Šimkus.

Jis pabrėžė, jog dabartinėje nenuspėjamoje aplinkoje ECB neturėtų rinkoms siųsti pernelyg tolimų signalų, o į iššūkius reikėtų reaguoti lanksčiai: „Būti atviriems ir suprasti, kad aplinka yra nepastovi ir artėja sukrėtimai.“

Pasak G. Šimkaus, ECB turėtų pasiruošti naujiems šokams – galimai Rusijos karinei agresijai prieš Europą.

Paskutiniame valdybos posėdyje gruodį ketvirtą kartą iš eilės ECB nekeitė palūkanų. Pagrindinė iš trijų ECB nustatomų bazinių palūkanų normų – naudojimosi indėlių galimybe palūkanų norma – liko 2 proc. Kitos dvi normos – refinansavimo ir riboto skolinimosi galimybės – yra atitinkamai 2,15 proc. ir 2,4 procento.

