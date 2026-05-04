Šimkus atskleidė, kada, tikėtina, ECB didins palūkanų normas

Pasak jo, kitą mėnesį ECB turės daugiau duomenų apie karo Artimuosiuose Rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, o sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos.
„Manau, kad labiausiai tikėtinas sprendimas, palūkanų normų kryptis yra pakankamai akivaizdi. (...) Akivaizdu, kad kalbame apie galimą palūkanų normų kilimą birželio mėnesį“, – žurnalistams pirmadienį sakė G. Šimkus.
„Turbūt akivaizdu, kad kalbame apie aukštesnę infliaciją, išaugusią infliacijos riziką. Tokioje situacijoje iš pinigų politikos pusės sprendimas yra pakankamai akivaizdus. Klausimas – kaip rutuliosis situacija aplink karą Artimuosiuose Rytuose“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, ECB praėjusį ketvirtadienį nepakeitė bazinių palūkanų normų – jos liko 2 proc. lygyje, koks yra nuo praėjusių metų birželio.
„Sprendimas nekeisti buvo priimtas, nes daugelis duomenų, kuriuos turėjome, iš principo atitiko kovo mėnesio prognozę“, – aiškino G. Šimkus.
Jis pabrėžė, kad kol kas konfliktas Artimuosiuose Rytuose trunka per trumpai, kad būtų galima įvertinti ekonominį jo efektą, nors, ECB vertinimu, jis jau lėmė staigų energijos kainų kilimą, kuris didina infliaciją ir neigiamai veikia ekonomines nuotaikas.
„Situacija aplink karą Artimuosiuose Rytuose yra labai neapibrėžta ir smarkiai kintanti. Birželį bus turima tiek makroekonominių duomenų, tiek bus atnaujintos makroekonominės prognozės, kas leis geriau įvertinti situaciją ekonomikoje“, – teigė LB vadovas.
„Karo Artimuosiuose Rytuose pabaiga būtų faktorius, kuris galėtų leisti galvoti apie kažkokį kitokį sprendimą“, – pabrėžė jis.
ECB vertinimu, kuo ilgiau tęsis karas ir kuo ilgiau energijos kainos išliks aukštos, tuo didesnis bus tikėtinas poveikis bendrai infliacijai ir ekonomikai.
Pasak G. Šimkaus, euro zonos verslai ir vartotojai jau tampa atsargesni, bankai sugriežtino skolinimosi sąlygas, o apklausos indikuoja lėtesnį ekonomikos augimą.
„Galbūt antrinių efektų dar nestebima, bet kuo ilgiau ir intesyviau plėtotųsi karas, tai turėtų poveikį ir antrinius, netiesioginius poveikius visai ekonomikai ir kainų augimui“, – teigė Lietuvos banko vadovas.
