Šio valstybei svarbaus projekto konkursas neįvyko

Paraišką jam pranešė pateikusi tik valstybės valdoma „Ignitis grupė“, kartu su partnere – pasauline jūrinių vėjo parkų vystymo kompanija „Ocean Winds“ jau vystanti pirmojo tokios pat galios ir panašios vertės vėjo parko jūroje projektą.
Konkursas būtų įvykęs gavus bent dvi paraiškas.
„Konkurso komitetas šiandien priėmė sprendimą siūlyti VERT laikyti konkursą neįvykusiu. Atitinkamas nutarimas bus priimtas artimiausiame posėdyje“, – pranešė VERT.
Kaip spaudos konferencijoje sakė VERT pirmininkas Renatas Pocius, komiteto rekomendaciją VERT ketina patvirtinti penktadienį: „Tuomet bus konkursas oficialiai pripažintas neįvykusiu“.
Pasak VERT, sprendimą dėl pakartotinio konkurso paskelbimo turės priimti Vyriausybė.
„Ignitis grupė“ pranešė konkurse sudalyvavusi per įmonę „Ignitis renewables projektai 5“, kurios vienintelė akcininkė yra jos antrinė įmonė „Ignitis renewables“.
Pagal konkurso taisykles potencialus vystytojas gali pateikti vystymo mokestį arba prašyti paramos pagal dvišalę sutartį dėl skirtumo, kuris svyruoja nuo 75,45 euro iki 125,74 euro už MWh, ir kuris yra iš dalies indeksuojamas iki elektros gamybos leidimo gavimo, bet ne ilgiau kaip 8 metus nuo leidimo gavimo.
„Ši informacija neturi įtakos grupės 2025 metų koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) ir Investicijų prognozėms“, – teigia „Ignitis grupė“.
Vyriausybė rugsėjo pradžioje nusprendė laikinai stabdyti konkursą atsižvelgus į tai, kad birželį paskelbto konkurso dokumentų pateikimas vyko vasarą, kai dėl atostogų yra mažesnis rinkos dalyvių aktyvumas, dėl politinių aplinkybių vyravo galimas neapibrėžtumas, todėl potencialiems investuotojams buvo sudėtingiau priimti sprendimus.
Sprendimui įtakos turėjo ir nepalanki situacija pasaulinėje jūrinės energetikos sektoriaus rinkoje.
Energetikos ministerija yra sakiusi, kad potencialių rinkos dalyvių netenkino konkurso terminas, nes jiems trūko laiko pasirengti dalyvauti konkurse.
Ministras Žygimantas Vaičiūnas anksčiau sakė, kad konkursu domisi keli potencialūs dalyviai.
Naujausi komentarai