Skandalo įkarštyje – vieno iš kurjerių atsakymas, kas nutiko

Vilniečių atsakymai, ar dažnai maisto į namus ar biurą užsisako per programėles, skiriasi.
„Jo, tenka, patogu šiaip“, – sakė pašnekovas.
„Užsisakau tuomet, kai turiu pinigų“, – teigė mergina.
„Niekada, valgome namuose skaniai“, – kalbėjo kita pašnekovė.
Tačiau pastaruoju metu kurjeriai sulaukia vis daugiau kritikos – tiek klientai, tiek patys verslai sako, kad pasitaiko atvejų, kai akis bado higienos stoka. Krepšiai aplipę purvu ir dvelkia įvairiausių kvapų palete.
„Būna ar atvėsęs, ar sugadintas maistas, nekokybiška paslauga, tenka girdėti“, – sakė pašnekovė.
„Sumaišo, kur atvežti, jie gal numerių neatpažįsta, nežinau. Būna prie kito buto palieka, pavyzdžiui“, – kalbėjo pašnekovas.
Pastaruoju metu socialiniame tinkle ėmė plisti ir nuotraukos, kuriose kurjerių krepšiai Vilniuje, Daugėliškio gatvėje, voliojasi ant žemės. Internete kilo abejonių, ar nuotrauka tikra, ar sugeneruota dirbtinio intelekto.
„Neturime informacijos dėl nuotraukos autentiškumo. Šiuo metu bendradarbiaujame su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba jai vykdant tyrimą. Nepriklausomai nuo to, ar nuotrauka tikra, ar ne, toliau dirbsime kartu su VMVT siekdami rasti naujų būdų, kaip gerinti pristatymo paslaugų kokybę“, – teigė „Bolt Food“ generalinis vadovas Lietuvoje Laurynas Pamparas.
Tačiau pats nuotraukos autorius patikino, kad fotografija tikra. O vietoje, kur vaizdas užfiksuotas, LNK Žinios sutiko ir vieną iš kurjerių – Zaivį iš Bangladešo.
„Taip, čia mūsų namai. Gyvenu kartu su draugais, mes čia gyvename penkiese ir visi dirbame maisto išvežiotojais“, – pasakojo kurjeris.
Jis paaiškino, kodėl krepšiai buvo išmėtyti – sako, kad tai įvyko švaros sumetimais.
„Taip buvo ir labai gaila, bet tuo metu mes valėme ir tvarkėme namus, o krepšius išnešėme į lauką“, – aiškino Zaivis.
Akis į kurjerius nukreipė ir Maisto ir veterinarijos tarnyba. Anot jos, nebūtų net skirtumo, ar platinama nuotrauka būtų tikra, ar ne. Tarnyba neatsitraukia nuo tyrimo išsamiai patikrinti maisto kurjerių higieną ir tikrins tokia apimtimi, kokia iki šiol dar netikrino, mat skundų gausa kalba pati už save.
„Tų vartotojų pranešimų pastaraisiais metais daugėja. Įvertinome riziką, ėmėmės tyrimo, kad pašalintume pažeidimus“, – teigė VMVT Vilniaus apygardos priežiūros skyriaus patarėja Daiva Ruželienė.
„Kas valo tuos krepšius, kas dezinfekuoja, nes „Boltas“ duoda ir duoda? Kokia yra tvarka? Būtų gerai, kad ją sužinotų Visuomenės sveikatos centras ir viešintų. Jie gal ir sąlygų neturi išsivalyti, dėl to gal į tą lauką ir iškelia“, – kalbėjo Viešbučių ir restoranų asociacijos direktorė Evalda Šiškauskienė.
„Man teko matyti nuotraukas, kaip kurjeriai gyvena, kaip laiko krepšius, ir jų kambariai labai nešvarūs. Nežinau, bet buvo labai netikėta, šiek tiek ir baisu, bet aš valgyti vis tiek noriu ir vis tiek užsisakinėsiu“, – sakė Vilniuje sutikta moteris.
O maisto išvežiotojas Zaivis iš Bangladešo atkerta – švaros laikosi ir krepšius šveičia.
„Jūs žinote, kas yra kempinė, taip? Mes su kempinėmis krepšius valome kasdien“, – tikino Zaivis.
„Su „Bolt Food“ bendradarbiaujantiems kurjeriams reguliariai primename higienos užtikrinimo svarbą ir būtinybę. Be to, „Bolt Market“ parduotuvėse esame įrengę krepšių valymo stoteles ir raginame nepriklausomus partnerius jomis pasinaudoti, reguliariai išvalyti bei dezinfekuoti maisto pristatymui naudojamus krepšius“, – komentavo „Bolt Food“ generalinis vadovas Lietuvoje L. Pamparas.
„Kontrolė bus ir pačių krepšių, švaros bei higienos, ar kurjeriai yra pasitikrinę sveikatą. Visada kontrolė buvo atliekama, bet tokia koncentruota dar nebuvo“, – aiškino D. Ruželienė.
„Žinote, iš restoranų tai tris skūras nudiria dėl higienos reikalavimų“, – sakė E. Šiškauskienė.
Nors būti platformose verslams tarsi reklama, kai kas tokią paslaugą priima jau kaip antireklamą.
„Jau mačiau, kad atsiranda mokestis, jeigu tu nori, kad tau atvežtų pirmam, tai turi dar prisimokėti. Greitai prieisime iki absurdo. Žinau, kad kai kurios maitinimo įstaigos jau tiesiog atsisako paslaugų“, – piktinosi E. Šiškauskienė.
Deja, kurjerių reputaciją menkina ir istorijos apie apvalgytas porcijas, tad verslai pakuotes ėmė užklijuoti. Maisto ir veterinarijos tarnyba sako, kad su viena iš platformų jau susitiko. Tyrimas truks apie mėnesį, o po jo bus sprendžiama, galbūt bus įvestos griežtesnės taisyklės ar net nauji reikalavimai.
