Skatins vandenilio, elektromobilių stotelių diegimą

Pasak susisiekimo viceministrės Dovilės Sujetaitės, numatoma iki 2030 metų išvystyti viešą įkrovimo infrastruktūrą visoms transporto priemonėms šalia TEN-T kelių ir penkiuose didžiuosiuose miestuosem taip pat diegti vandenilio pildymo infrastruktūrą.
„Kalbama apie A1 pagrindinę mūsų magistralę (Vilnius–Klaipėda – BNS) ir „Via Baltica“ nuo Lenkijos iki Latvijos sienos“, – pasitarime trečiadienį teigė viceministrė.
Jos teigimu, iki 2029 metų numatoma įdiegti elektros tiekimo infrastruktūrą oro uostuose bei jūros ir vidaus vandens uostuose: „Kad elektros tiekimo įrenginiai stovintiems orlaiviams oro uostuose būtų pritaikyti, kad orlaivis nedegintų kuro, o naudotų elektrą.“
Numatoma skatinti ir elektros įkrovos bei vandenilio stoteles privačiuose automobilių parkuose ar privačiose teritorijose, skirtas viešajam transportui ir dalijimosi automobiliais paslaugai.
Numatoma užtikrinti, kad šie vieši punktai būtų prieinami vyresnio amžiaus, riboto judumo asmenims ir žmonėms su negalia.
Susisiekimo ministerija programą turės pateikti Europos Komisijai (EK), o ją įgyvendinant kas dvejus metus jai turės atsiskaityti.
