„Sodra“ perspėja visus dirbančiuosius

Europos Sąjungos skaidraus darbo užmokesčio direktyvos tikslas – užtikrinti vienodą atlyginimą už tokį patį ar vienodos vertės darbą bei mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus. Įgyvendinant direktyvos nuostatas dalyvaus kelios institucijos, kurios pagal savo kompetencijas pasidalins atsakomybėmis. „Sodros“ pagrindinė funkcija šiame procese bus susijusi su duomenų surinkimu, rodiklių apskaičiavimu ir jų pateikimu.
Kokias funkcijas vykdys „Sodra“
„Sodra“ rinks iš darbdavių duomenis, reikalingus darbo užmokesčio skaidrumo rodikliams apskaičiuoti, apdoros juos ir apskaičiuos nustatytus atlyginimų skirtumų rodiklius. Apskaičiuoti duomenys bus pateikiami darbdaviams per asmenines draudėjų paskyras https://draudejai.sodra.lt. Dalis rodiklių, kaip numato teisės aktai, bus skelbiama viešai.
Taip pat „Sodra“ teiks duomenis Valstybinei darbo inspekcijai ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, kad šios institucijos galėtų vykdyti joms pavestas funkcijas darbo užmokesčio skaidrumo ir lygių galimybių srityje.
Kokius duomenis teiks darbdaviai
Įsigaliojus naujai tvarkai, „Sodra“ rinks iš darbdavių duomenis apie darbuotojų darbo užmokestį, darbo laiką ir pareigybių grupes.
Informacija apie darbuotojo pareigybės grupę nustatytą darbo apmokėjimo sistemoje bei apie darbuotojui nustatytą darbo laiko režimą ir darbo laiko normą bus teikiama vieną kartą. Šią informaciją reikės atnaujinti tik pasikeitus duomenims.
Vieną kartą per mėnesį darbdaviai teiks informaciją apie apmokėtą darbuotojo darbo laiką, jam priskaičiuotą darbo užmokestį ir papildomą darbo užmokestį – pavyzdžiui, premijas.
Duomenys bus teikiami draudėjų paskyrose, dalis prieinama viešai
Kartą per mėnesį „Sodra“ apskaičiuos kiekvieno darbuotojo vidutinį mėnesio valandinį darbo užmokestį, taip pat atskirai apskaičiuos darbuotojų vyrų ir darbuotojų moterų vidutinį valandinį darbo užmokestį kiekvienoje konkrečioje pareigybių grupėje, numatytoje įmonės, įstaigos ar organizacijos darbo apmokėjimo sistemoje.
Šie duomenys bus pateikiami darbdaviams jų paskyrose ir nebus viešinami.
Jei darbdavys turi bent 8 darbuotojus, iš jų daugiau kaip po 3 moteris ir vyrus, bus viešai skelbiamas vyrų ir moterų vidutinis valandinis darbo užmokestis – šie duomenys bus atnaujinami kas mėnesį.
Kartą per metus „Sodra“ apskaičiuos kiekvieno darbuotojo vidutinį metinį valandinį darbo užmokestį, taip pat atskirai darbuotojų vyrų ir moterų vidutinį metinį darbo užmokestį bei vidutinį metinį valandinį darbo užmokestį kiekvienoje konkrečioje pareigybių grupėje. Šie duomenys nebus vieši, juos matys tik darbdaviai savo paskyrose.
„Sodra“ taip pat apskaičiuos darbo užmokesčio atotrūkio rodiklius. Viešai bus skelbiama informacija apie bendrą vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, skirtumus vertinant papildomą darbo užmokestį, darbo užmokesčio medianų atotrūkį, vyrų ir moterų, gaunančių papildomą darbo užmokestį, dalį bei darbuotojų pasiskirstymą pagal darbo užmokesčio kvartilius.
Papildoma informacija apie atlyginimų skirtumus pagal pareigybių grupes, atskiriant bazinį ir papildomą darbo užmokestį, bus prieinama tik draudėjų paskyrose.
Nuo kada bus renkami nauji duomenys
Pirmą kartą duomenys pagal naująją tvarką bus renkami už 2026 m. birželio mėnesį. Planuojama, kad darbdaviai juos turės pateikti iki 2026 m. liepos pabaigos.
Pirmuosius mėnesinius rodiklius ir ataskaitas darbdaviams „Sodra“ pateiks 2026 m. rugpjūčio mėnesį.
Rengiama speciali forma, kuri palengvins duomenų teikimą
Duomenys „Sodrai“ bus teikiami per asmenines draudėjų paskyras https://draudejai.sodra.lt, naudojant specialiai šiam tikslui sukurtą Skaidraus darbo užmokesčio pranešimo formą.
Darbdaviai galės pasirinkti jiems patogiausią būdą – be galimybės pildyti pranešimą draudėjo paskyroje bus taip pat sudaryta galimybė teikti duomenis per integracijas su savo sistemomis. Formą galima bus automatiškai užpildyti anksčiau „Sodrai“ pateiktais duomenimis. Pranešimo nereikės pasirašyti elektroniniu parašu.
