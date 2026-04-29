„Sodros“ perteklius kursto diskusijas – ar didės pensijos?

Vilnietė Onutė pasakojo, kad pensiją gauna jau septyniolika metų ir nėra ja patenkinta.
„Reikėtų didinti, nes kainos kyla, vos vos pragyveni. Vaikų pagalba pragyvenu“, – teigė ji.
Pensijos kiekvienais metais indeksuojamos pagal kelerių metų darbo užmokesčio fondo augimo vidurkį ir kelerius metus iš eilės vis auga.
„Pagal skurdo rodiklius Lietuvoje, būtent pensininkai yra ta skurdžiausia dalis, todėl mes tikrai jiems turime kelti pensijas“, – neslėpė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Šiemet, žmonėms atsiimant pensijų fondų pinigus, daugiau kaip milijardas eurų grįžo į „Sodrą“, tad jos biudžeto perviršis bus riebus. Su šiais pinigais rezervas siektų daugiau kaip 6,5 mlrd.
Anot socialinės apsaugos ir darbo ministrės, dalį netikėtai „Sodrą“ pasiekusių pinigų būtų galima skirti dabartinėms pensijoms didinti.
„Mes turime galvoti apie tai, kad pensijas reikia didinti daugiau“, – tvirtino J. Zailskienė.
Bent penktadalį „Sodros“ viršpelnio lėšų pensijoms skirti nuo pernai metų ragino ir prezidentas. Jis net pasiūlė įstatymo pataisas.
„Ir dabar mes esame balandžio pabaigoje. Tuoj bus devyni mėnesiai, kai vis dar nėra pateiktos išvados dėl šio įstatymo projekto“, – aiškino prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius.
Be to, ministrei ir prezidentui pritaria net dalis opozicijos.
„Sodra“ surenka daugiau pinigų nei išleidžia to meto pensininkams. „Sodros“ rezerve jau yra tiek lėšų, kad būtų galima suvaldyti krizę“, – teigė buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.
Buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė svarstė, kiek papildomų pinigų valdžia dabartiniams pensininkams žada skirti.
„Sodros“ viršpelnių panaudojimas papildomam pensijų didinimui vyksta jau 5–6 metus. Tai nėra kažkas naujo, bet klausimas, kokį kiekį tų papildomų pinigų panaudoti pensijų didinimui“, – kalbėjo ji.
„Dabar apie skaičius tikrai nenorėčiau kalbėti. Dar turi specialistai skaičiuoti, tad apie procentus kol kas nešnekame“, – aiškino J. Zailskienė.
Bet koks ir bet kokių išmokų didinimas turi būti suderintas su finansų ministru. Tiesa, Kristupas Vaitiekūnas papildomus „Sodros“ pinigus skirti dabartinėms pensijoms neplanuoja.
„Augimas, kurį mes turime kažkiek metų iš eilės, kur pajamos auga po 10 proc. yra išskirtinai sėkmingas periodas. Tai jokiu būdu nėra duotybė, tad reikia labai atsargiai vertinti ir branginti tą“, – dalijosi jis.
Vien šių metų pensijoms valdžia išleis beveik 7 mlrd. eurų., todėl, net ir turint 6,5 mlrd. eurų rezervą, ministrės kalbomis nesužavėti ir kai kurie ekonomistai.
„Nereikia turėti iliuzijos ar kurstyti iliuzijos, kad šiuo metu valstybės finansuose yra kažkokių nepanaudotų lėšų perteklius. Jų nėra, šiemet Lietuva skolinsis 7 mlrd. eurų vien įsipareigojimams finansuoti, kurie jau yra. Tai būtų visiškai neatsakinga ateities kartų atžvilgiu“, – neslėpė „Swedbank“ ekonomistas Nerijus Mačiulis.
Šiuo metu vidutinė socialinio draudimo senatvės pensija Lietuvoje siekia beveik 750 eurų, o turinčių būtinąjį stažą yra kiek daugiau nei 800.
