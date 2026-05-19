Sysas: tai paskatintų pensijų fondus labiau mylėti savo klientus

Jis sako, kad tokį pasiūlymą registruos Seime svarstant 2027 metų valstybės biudžetą.
A. Syso teigimu, apie 300 mln. eurų, kiek kainuoja ši paskata, būtų galima skirti mažas pajamas gaunantiems esamiems pensininkams.
„Galbūt tai paskatintų pensijų fondus labiau mylėti savo klientus ir labiau rūpintis jų būsimomis pensijomis. Tikrai nėra noro uždaryti antrąją pakopą“, – LRT sakė A. Sysas.
Kaupdamas antroje pakopoje žmogus įneša 3 proc. darbo užmokesčio („ant popieriaus“), o valstybė prideda 1,5 proc. užpraėjusių metų vidutinio šalies darbo užmokesčio.
BNS rašė, kad pensijų kaupimą per ketvirtį nutraukė apie 550 tūkst. žmonių, arba beveik 40 proc. kaupiančiųjų, tuo metu liko kaupti apie 860 tūkstančių.
Iki šiol antroje pakopoje kaupė apie 1,45 mln. gyventojų, o bendras jų sukauptas turtas siekė apie 10,6 mlrd. eurų.
Dviejų metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsiimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje.
