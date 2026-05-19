 Sysas: tai paskatintų pensijų fondus labiau mylėti savo klientus

2026-05-19 10:35
BNS inf.

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Algirdas Sysas siūlys atsisakyti 1,5 proc. valstybės skatinamosios įmokos kaupiantiesiems antrojoje pensijų pakopoje, antradienį rašo visuomeninio transliuotojo LRT portalas.

Algirdas Sysas / P. Peleckio / BNS nuotr.

Jis sako, kad tokį pasiūlymą registruos Seime svarstant 2027 metų valstybės biudžetą.

A. Syso teigimu, apie 300 mln. eurų, kiek kainuoja ši paskata, būtų galima skirti mažas pajamas gaunantiems esamiems pensininkams.

„Galbūt tai paskatintų pensijų fondus labiau mylėti savo klientus ir labiau rūpintis jų būsimomis pensijomis. Tikrai nėra noro uždaryti antrąją pakopą“, – LRT sakė A. Sysas.

Kaupdamas antroje pakopoje žmogus įneša 3 proc. darbo užmokesčio („ant popieriaus“), o valstybė prideda 1,5 proc. užpraėjusių metų vidutinio šalies darbo užmokesčio.

BNS rašė, kad pensijų kaupimą per ketvirtį nutraukė apie 550 tūkst. žmonių, arba beveik 40 proc. kaupiančiųjų, tuo metu liko kaupti apie 860 tūkstančių.

Iki šiol antroje pakopoje kaupė apie 1,45 mln. gyventojų, o bendras jų sukauptas turtas siekė apie 10,6 mlrd. eurų.

Dviejų metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsiimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje.

Sysai neatsisakyti, o padidinti iki 3 proc. o fondams uždarbi leisti pasiimti tik pasibaigus metams ir tik nustatytą fiksuota proc. nuo tam žmogui uždirbtos sumos. Tik tada fondai bus suinteresuoti. Dabar jiems dzin.dzi.la. Užmokestį gauna nepriklausomai nuo rezultato. Pagaliau visi tikriausia suprato, kad jų sukaupti pinigai yra tik teoriniai-oriniai, nes kai reik atsiimti, tai atsiranda vėl nauda, fondui, kad kažką neparduos ar parduos pigiau. Gal baikit tyčiotis iš žmonių.
