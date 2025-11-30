Tamsi duona buvo pigesnė

2025 m. 46 savaitę (lapkričio 10–16 d.), mažmeninė tamsios duonos (be priedų, su PVM) pardavimo kaina Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse buvo 2,87 euro už 1 kg, 0,35 proc. mažesnė, palyginti su šių metų 45 savaitės (lapkričio 3–9 d.) kaina, ir 1,37 proc. mažesnė, palyginti su 2024 m. analogišku laikotarpiu. Batono (be priedų, su PVM) pardavimo kaina 46 savaitę sudarė 3,13 euro už 1 kg – tai 0,32 proc. daugiau, negu buvo prieš savaitę, ir 7,93 proc. daugiau, palyginti su prieš metus buvusia kaina.
Tamsios duonos 1 kg 47 savaitę (lapkričio 17–23 d.) pigiausiai kainavo „Norfoje“, brangiausiai – „Maximoje“.
Šviesios duonos 1 kg pigiausiai kainavo taip pat „Norfoje“, o brangiausiai – „Iki“. Batono mažiausia kaina buvo „Norfoje“, o didžiausia – „Rimi“.
Aukščiausios rūšies kvietinių miltų (1 kg pakuotėse) vidutinė mažmeninė kaina Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse 46 savaitę sudarė 1,24 euro už 1 t ir buvo tokia pati kaip prieš savaitę, bet 2,48 proc. didesnė, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.
Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 46 savaitę kviečiai buvo superkami vidutiniškai po 177,50 euro už 1 t – 1,78 proc. mažesne kaina, palyginti su 45 savaite, ir 15,99 proc. mažesne kaina negu prieš metus.
Šaltinis: ŽŪDC
