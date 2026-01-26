Turintiems namą ar sklypą – svarbi žinia

Registrų centras kiekvienais metais atlieka visos Lietuvos nekilnojamojo turto (statinių ir žemės sklypų) masinį vertinimą ir perskaičiuoja vidutines rinkos vertes. Statinių vertės ne rečiau kaip kas trejus metus, o žemės sklypų – ne rečiau kaip kas penkerius metus prilyginamos mokestinėms vertėms, nuo kurių yra skaičiuojami NT mokesčiai.
NT mokesčio mokėtojai kiekvienais metais per tris mėnesius nuo mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) pradžios turi teisę vieną kartą pateikti prašymą Registrų centrui NT objekto mokestine verte laikyti vertę, nustatytą atlikus individualų NT vertinimą. Šiemet statinių mokestinių verčių tikslinimas gali būti aktualus dar ir dėl to, kad nuo sausio įsigaliojo naujos statinių mokestinės vertės. Šios vertės pagal įsigaliojusius teisės aktų pakeitimus ateinančius trejus metus bus naudojamos nekilnojamojo turto mokesčiui apskaičiuoti.
„Nekilnojamojo turto savininkai kiekvieną mokestinį laikotarpį per tris mėnesius nuo jo pradžios, t. y. kasmet iki kovo 31 d., gali Registrų centrui pateikti prašymą patikslinti jiems priklausančių NT objektų mokestines vertes, nuo kurių yra skaičiuojami NT mokesčiai. Pažymėtina, kad NT mokestinės vertės tikslinimui būtina atlikti NT individualų vertinimą ir šio individualaus vertinimo ataskaitos originalą pateikti kartu su prašymu“, – teigė Registrų centro Turto vertinimo valstybės reikmėms skyriaus vadovė Lina Kanišauskienė.
Į ką atkreipti dėmesį?
Registrų centro atstovė atkreipė dėmesį, kad norint, jog statinio mokestine verte būtų laikoma ne masinio vertinimo, bet individualiu vertinimo būdu nustatyta vertė, reikalinga atitikti šias sąlygas:
1. Ataskaitoje nekilnojamojo turto (statinio) vertės nustatymo data yra ne ankstesnė kaip trys mėnesiai iki jos pateikimo Registrų centrui dienos;
2. Individualus vertinimas atliktas ir ataskaita parengta laikantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo reikalavimų: individualusis nekilnojamojo turto vertinimas buvo atliktas taikant šiame įstatyme nurodytus nekilnojamojo turto vertės nustatymo metodus, taip pat turto vertintojo (Registrų centro) nustatyta (patvirtinta) nekilnojamojo turto mokestinė vertė daugiau kaip 20 proc. skiriasi nuo šio nekilnojamojo turto vertės, nustatytos atlikus individualųjį nekilnojamojo turto vertinimą.
3. Ataskaitoje apskaičiuota ir pateikta viso nekilnojamojo turto objekto (statinio) rinkos vertė;
4. Ataskaitoje apskaičiuota ir išskirta kiekvieno nekilnojamojo turto (statinio) ar žemės sklypo rinkos vertė, kuri teikiama mokestinei vertei tikslinti;
5. Ataskaitoje nėra nurodyti apribojimai dėl ataskaitos ar joje nustatytos (-ų) vertės (-ių) panaudojimo mokestinei vertei patikslinti;
6. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba pateikia išvadą, kad ataskaita atitinka Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo ir Turto ir verslo vertinimo metodikoje nustatytus reikalavimus.
Kaip pateikti prašymą?
Laisvos ar nustatytos formos prašymą kartu su individualaus vertinimo ataskaitos originalu galima pateikti keliais būdais: el. paštu adresu [email protected], paštu adresu Studentų g. 39, 08106 Vilnius, arba atvykus į artimiausią Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį.
Prašyme turi būti nurodytas pareiškėjo vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, jei pareiškėjas yra juridinis asmuo – juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, taip pat pareiškėjo atstovo, jeigu jis teikia prašymą, vardas (-ai), pavardė (-ės), atstovavimo pagrindas, pareiškėjo ar jo atstovo kontaktiniai duomenys.
Prašymas turi būti pasirašytas pareiškėjo ar jo atstovo. Tuo atveju, kai prašymą teikia atstovas, prie prašymo turi būti pridedamas įgaliojimas, atitinkantis Civiliniame kodekse įtvirtintus reikalavimus, arba kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.
Prašymą turi pateikti visi bendraturčiai (arba vienas iš jų, turintis teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, suteikiantį jam teisę atstovauti kitiems bendraturčiams).
Pareiškėjų prašymus nagrinėja Registrų centro Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų prašymų nagrinėjimo komisija, vadovaujantis Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų prašymų nagrinėjimo komisijos darbo reglamentu. Prašymai išnagrinėjami ir sprendimai priimami ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Tais mokestiniais laikotarpiais, kai įsigalioja naujos mokestinės vertės – per keturis mėnesius.
Patikrinti savo turimo NT mokestinę vertę galima specialioje aplikacijoje Registrų centro svetainėje adresu www.registrucentras.lt/masvert/paieska-un – paieškai reikalingas NT objekto unikalus numeris, kurį nesunkiai galima sužinoti atlikus NT objekto paiešką pagal adresą.
Naujausi komentarai