Tyrimas atskleidė gyventojų apsipirkinėjimo ypatumus

„Swedbank“ Lėšų valdymo pardavimų palaikymo departamento direktorius Deimantas Trumpickas teigia, kad tai reikšmingas pokytis, rodantis, jog pirkėjų įpročiai keičiasi iš esmės.
„Elektroninė prekyba jau daugeliui tapo pilnaverte apsipirkimo patirtimi – per pastaruosius 6 mėnesius internetu pirko 89 proc. Lietuvos gyventojų. Ilgą laiką fizinės parduotuvės galėjo remtis tuo, kad daliai pirkėjų būtina prekę pamatyti, paliesti ar pasimatuoti. Kaip rodo minėti tyrimo duomenys, šis poreikis per pastaruosius dvejus metus reikšmingai susilpnėjo ir, tikėtina, ši tendencija ryškės ir ateityje“, – pranešime pabrėžė D. Trumpickas.
Visgi, nepaisant augančio el. prekybos populiarumo, pastebima, kad pirkėjai dar neretai pasitraukia paskutiniame apsipirkimo etape.
Finansų ekspertas pažymi, kad daugiau nei pusė pirkėjų apsipirkdami internetu svarbiausiu kriterijumi laiko patogų apmokėjimo būdą.
„86 proc. gyventojų už pirkinius atsiskaito iš karto pirkimo metu, o 57 proc. kaip svarbiausią mokėjimo būdo pasirinkimo kriterijų įvardija patogumą. Tai rodo, kad kiekvienas papildomas žingsnis ar neaiškumas tiesiogiai mažina tikimybę užbaigti pirkimą“, – teigė D. Trumpickas.
Apklausos duomenimis, 28 proc. pirkėjų yra tekę nutraukti pirkimą dėl netinkamo pristatymo būdo, dar 23 proc. – dėl netinkamo mokėjimo būdo.
Be kita ko, ne mažiau svarbus kriterijus yra ir sklandus prekių pristatymas. Tyrimas atskleidė, kad 48 proc. gyventojų yra susidūrę su vėluojančiu pristatymu, o 39 proc. gauta prekė neatitiko aprašymo.
D. Trumpickas pastebėjo, kad Lietuvos el. prekybos rinka pereina į brandos etapą – pirkėjų skaičius stabilizuojasi, tačiau auga jų išleidžiamos sumos ir lūkesčiai.
Pernai banko klientų Lietuvoje internetu išleistos sumos didėjo beveik 15 proc., o vidutinė vieno atsiskaitymo suma augo apie 10 proc.
Prognozuojama, kad artimiausiais metais konkurencija tarp el. prekybos atstovų intensyvės. Todėl konkurencinėje kovoje laimės tie, kas užtikrins patikimiausią ir sklandžiausią pirkimo patirtį.
„Swedbank“ užsakymu reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą šių metų kovo mėnesį atliko rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Apklausoje dalyvavo 1 018 nuo 18 iki 75 metų amžiaus gyventojų.
