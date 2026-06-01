Užimtumo tarnyba įvertino situaciją darbo rinkoje: ko tikėtis?

Lietuvoje nedarbą ir užimtumą numatantys komponentai gegužę augo atitinkamai 0,8 iki 102,5 balo ir 1 iki 102,9 balo, pirmadienį pranešė tarnyba.
Pagrindinis Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklo ir Vokietijos Užimtumo tyrimų instituto (IAB) rodiklis liko nepakitęs ir siekė 100,1 balo.
Užimtumą prognozuojantis bendras Europos komponentas, palyginti su ankstesniu mėnesiu, sumažėjo 0,2 balo, tačiau išliko teigiamoje zonoje – 100,3 balo. Nedarbo perspektyvas numatantis komponentas pakilo 0,2 iki 99,9 balo.
„Europos darbo rinkos neturi aiškios krypties. Atsigavimo ženklus lydi kliūtys, tokios kaip naftos kainų šokas“, – pranešime teigė Vokietijos Užimtumo tyrimų instituto (IAB) prognozių vadovas Enzo Weberis.
Europos darbo rinkos barometras sudaromas remiantis 18 vietinių ar regioninių valstybinių užimtumo tarnybų apklausa.
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