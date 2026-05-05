Užsidegus išorinei baterijai vienos klaidos geriau nedaryti

Kaip viską sutvarkyti po įvykio ir kokių duomenų reikia draudimui, kaip viską tinkamai fiksuoti, aiškino „Swedbank“ draudimo bendrovės atstovas Laimonas Garbenčius.
– Kaip teisingai fiksuoti įvykį ir ar gyventojo padarytos nuotraukos tinka?
– Gal pradėčiau nuo to, kad jeigu jau įvyko toks įvykis – užsidegė elektros prietaisas, pavyzdžiui, ličio jonų baterija – siūlyčiau vadovautis pagrindiniu principu. Yra toks angliškas posakis „safety first“ – saugumas svarbiausia. Įsivertinkite, ar gesinti patį gaisrą yra saugu. Jeigu ne, jeigu matote, kad liepsnos yra didelės, galbūt gaisras jau yra gerokai pažengęs, tuomet reikėtų skambinti bendruoju numeriu 112 ir kviesti ugniagesius.
Sakykime, jeigu jau įvyko tas gaisras, ugniagesiai atliko savo darbą, tuomet ateina draudimo eilė. Šioje vietoje tikrai rekomenduojame per artimiausias 24 valandas susisiekti su draudiku. Pagrindinis patarimas būtų fiksuoti kiek įmanoma daugiau aplinkybių. Visi turime mobiliuosius telefonus, todėl nuotraukos ar vaizdo įrašai būtų puikus įrodymas, kad įvyko tam tikras įvykis, užfiksuotos aplinkybės. Visa tai ženkliai palengvins žalos administravimą ir pagreitins procesą.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Bet čia yra klausimas – ar tinka mano paties darytos nuotraukos, daryti vaizdo įrašai? Juk nesame žalų ekspertai.
– Taip, žinoma, puikiai tinka paties darytos nuotraukos. Žalų ekspertai jas įtrauks į bylą ir vertins žalos eigos procese.
– Kokias klaidas daro žmonės tokioje situacijoje? Tai stresinė, netipinė, ne kasdienė situacija.
– Visų pirma, jau užgesinus gaisrą ir pradėjus bendrauti su draudikais, kartais žmonės iš streso pamiršta pranešti draudikui ir pradeda patys tvarkyti patalpas – perstumdyti baldus, galbūt išmesti tam tikrus daiktus. To tikrai nerekomenduojame daryti, kol neatvyko draudiko atstovai ir neužfiksavo visų aplinkybių. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių reikia perstumdyti baldus ar imtis kitų veiksmų, labai rekomenduojama viską prieš tai užfiksuoti – daryti nuotraukas, filmuoti. Tų įrodymų niekada nebus per daug.
– Kiek galima pačiam tvarkytis, valytis ir ką daryti su tais sudegusiais daiktais?
– Kaip ir minėjau pradžioje, jeigu yra galimybė, nelieskite ir nekeiskite pačios vietos bei aplinkos, kur įvyko gaisras. Jeigu bateriją išmetėte dėl tam tikrų priežasčių, nes galbūt buvo pavojus, kad ji vėl užsidegs, tai labai gerai, kad ją prieš tai užfiksavote nuotraukose. Tai bus puikus įrodymas ir paspartins žalos administravimo procesą, nes draudikui bus lengviau įvertinti visas aplinkybes.
Naujausi komentarai