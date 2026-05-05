Vaitiekūnas: 90 mlrd. eurų paskolą Ukrainai patvirtinusi ES turi griežtinti sankcijas Rusijai

„Dabar, kai pasirūpinome Ukrainos ekonomika, turime pasirūpinti ir Rusijos ekonomika. Matome jų ekonomikos trūkius – turime sugriežtinti sankcijų režimą, turime užtikrinti, kad sankcijos būtų įgyvendinamos be jokių išimčių“, – antradienį Briuselyje žurnalistams sakė jis.
„Turime kalbėti apie naujas sankcijas ir, žinoma, turime grįžti prie reparacijų paskolų klausimo, vėl jį iškelti, aptarti, rasti sprendimą, kaip tai padaryti įmanoma. Agresorė turi sumokėti“, – tęsė ministras.
Jis akcentavo, kad prie 90 mlrd. eurų paskolos patvirtinimo prisidėjo Vengrijos žmonės.
Kaip skelbė ELTA, balandį pralaimėjimą parlamento rinkimuose patyrė ir pareigas paliko Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, kuris ilgai vilkino šios paskolos patvirtinimą, siekdamas priversti Ukrainą suremontuoti naftotiekį „Družba“, kurio jo šalį pasiekdavo rusiška nafta.
„Šiandien galime būti tikri, kad 90 milijardų eurų paskola Ukrainai yra užtikrinta. Galiausiai pasiekėme susitarimą ir turime už tai būti dėkingi. Turime būti dėkingi nuostabiems Vengrijos žmonėms, kurie padarė šį sprendimą įmanomu. Tai buvo paskutinis žingsnis, kurį reikėjo žengti, kad šios lėšos taptų prieinamos Ukrainai“, – kalbėjo K. Vaitiekūnas.
Balandį ES galutinai patvirtino 90 mlrd. eurų paskolą Ukrainai ir naują sankcijų Rusijai paketą, suteikdama Kyjivui paramą po ilgai trukusio ginčo su Budapeštu ir Bratislava.
Šios priemonės buvo patvirtintos Vengrijai ir Slovakijai atsiėmus savo prieštaravimus po to, kai Ukraina atnaujino naftos tiekimą per Rusijos bombardavimus sugadintu ir galiausiai suremontuotu naftotiekiu „Družba“.
Dabar Briuseliui uždegta žalia šviesa per artimiausius mėnesius pradėti išmokėti lėšas Ukrainai. Tuo pačiu metu 27 ES šalys patvirtino naują sankcijų paketą Rusijai, kurį dėl to paties ginčo blokavo Vengrija ir Slovakija.
Naujas ekonominių sankcijų Kremliui paketas – 20-asis nuo karo pradžios – yra nukreiptas į Rusijos energetikos, bankininkystės ir prekybos sektorius.
Iš 90 mlrd. eurų paskolos 60 mlrd. eurų lėšų galės būti skirta ginkluotei, likusi paskolos dalis numatyta bendrai biudžeto paramai – lėšas Ukraina turės grąžinti tik tada, kai invaziją pradėjusi Rusija išmokės reparacijas ir atlygins Ukrainos patirtą žalą.
Pernai gruodį ES šalys pritarė neribotam laikui įšaldyti Bendrijoje esantį Rusijos valstybės turtą, taip siekiant užtikrinti, kad ateityje šie pinigai galėtų būtų skirti Ukrainai reparacijų paskolos forma.
Naujausi komentarai