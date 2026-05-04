Vaitiekūnas dėl JAV muitų ragina ES derėtis

„Turime atsižvelgti į tai, jog būsime šiame žaidime visą prezidento D. Trumpo kadenciją. Privalome rasti atsakomąsias priemones šiems muitams“, – Briuselyje žurnalistams pirmadienį sakė K. Vaitiekūnas.
„Turime derėtis. Manau, kad šis procesas su muitais ir derybomis bei spaudimas iš abiejų pusių bus nuolatinis šios (D. Trumpo – BNS) administracijos laikotarpiu“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, D. Trumpas penktadienį pareiškė, kad JAV muitus ES automobiliams ir sunkvežimiams nuo šios savaitės padidins iki 25 proc., apkaltinęs bloką praėjusią vasarą pasiekto susitarimo dėl muitų nesilaikymu.
JAV prekybos atstovas Jamiesonas Greeras (Džeimisonas Gryras) pirmadienį pareiškė, kad, nepaisant susitarimo, ES pareigūnai dar nepakoregavo savo muitų tarifų ar taisyklių.
Savo ruožtu ES atmetė D. Trumpo kaltinimus ir pabrėžė, kad tebėra įsipareigojusi laikytis susitarimo.
ES prekybos vadovas Marošas Šefčovičius antradienį Paryžiuje surengs derybas su Jungtinių Valstijų prekybos atstovu Jamiesonu Greeru (Džeimisonu Gryru).
Jie kalbėsis antradienį Paryžiuje vyksiančio Didžiojo septyneto (G7) ministrų susitikimo paraštėse.
Pagal praėjusią vasarą sudarytą prekybos susitarimą, ES automobiliams taikomas JAV muitų tarifas buvo sumažintas iki 15 proc., o tai yra mažiau nei 25 proc. tarifas, kurį D. Trumpas nustatė transporto priemonėms iš daugelio kitų prekybos partnerių.
