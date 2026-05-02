Kaip pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), nuo šiol valstybė kompensuos šunų pagalbininkų parengimo išlaidas. Anot jos, bus padengiama 90 proc. kainos, bet ne daugiau kaip 21 tūkst. eurų.
„Šunys pagalbininkai – tai reali galimybė žmonėms su negalia gyventi savarankiškiau ir visavertiškiau dalyvauti visuomenės gyvenime. Pokyčiai užtikrina ne tik šių šunų prieinamumą, bet ir aiškų, valstybės remiamą veikimo mechanizmą: kompensuojamos jų parengimo išlaidos, plečiamas šunų pagalbininkų rengėjų ratas ir įtvirtinama teisė nevaržomai naudotis viešosiomis erdvėmis bei paslaugomis“, – pranešime sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Pagal naują tvarką, taip pat supaprastinamos šunų pagalbininkų rengimo taisyklės. Iki šiol juos galėjo rengti tik tarptautines akreditacijas turinčios organizacijos. Dabar tai galės daryti ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, kurie laikysis nustatytų reikalavimų.
Naujausi komentarai